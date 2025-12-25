  • четврток, 25 декември 2025
Логирај Се

Божиќен куглоф

Божиќен куглоф

Почестете се себеси и вашите најблиски, во овој посебен период, со овој многу едноставен но вкусен куглоф.

 

 

         Состојки:

  • 150 грама интегрално брашно
  • 80 грама густин
  • 50 грама мелени бадеми
  • 1 прашок за пециво
  • 150 грама шеќер
  • 1 ванилин шеќер
  • 3 јајца
  • 180 мл млеко
  • 150 грама путер
  • 80 грама  суво грозје

Подготовка:

Измешајте го брашното и густинот, додадете ги мелените бадеми, прашокот за пециво, шеќерот и ванилата. Добро измешајте ги јајцата, млекото и стопениот путер и додадете ги во смесата од брашно. Додадете го сувото грозје во смесата и истурете ја во намастен калап за куглоф.Печете 40-45 минути (во зависност од обликот на калапот) во рерна претходно загреана на 180 °C.Извадете го печениот колач од калапот и оставете го да се олади. Посипете го куглофот со шеќер во прав, а можете и да го премачкате со чоколадна или бела глазура направена од шеќер во прав и сок од лимон. Уживајте!!

 

 

Фото:Фрипик

Тагови

Божиќен куглоф

Можно е и ова да ти се допаѓа

Жител на Арканзас го освои џекпотот на „Пауербол“

Жител на Арканзас го освои џекпотот на „Пауербол“

Холандско село ќе наплаќа влезници за туристички престој

Холандско село ќе наплаќа влезници за туристички престој

Научници се сомневаат на можна врска меѓу тетоважите и ракот на кожата

Научници се сомневаат на можна врска меѓу тетоважите и ракот на кожата

Најволшебното село на Балканот: Божиќна магија што го воодушевува светот

Најволшебното село на Балканот: Божиќна магија што го воодушевува светот

Домашни миленици: Трикови за дом без мирис 

Домашни миленици: Трикови за дом без мирис 

Совети: Сувото месо се чува во замрзнувач до 12 месеци

Совети: Сувото месо се чува во замрзнувач до 12 месеци

Нова литиум-јонска батерија со помал ризик од пожар

Нова литиум-јонска батерија со помал ризик од пожар

Модна ревија без граници „Прошетка на срцето“ во Сараево

Модна ревија без граници „Прошетка на срцето“ во Сараево

Избор на уредникот

Меѓу датумите и суштината - Божик на 25 декември или на 7 јануари

Меѓу датумите и суштината - Божик на 25 декември или на 7 јануари

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција