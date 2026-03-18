Бела чорба од лосос е нежно и хранливо јадење со кремаста текстура и благ вкус, совршено за лесен, но заситен оброк. Комбинацијата од лосос, компири и моркови создава балансирана и вкусна чорба што лесно се подготвува.

Потребни состојки:

300–400 грама свеж лосос (филе)

2 средни компири

2 моркови

1 главица кромид

2 чешниња лук

1 лажица путер

1 лажица масло

1 лажица брашно

200 мл млеко или неутрална павлака за готвење

1 литар вода или рибен бујон

сол и црн пипер по вкус

магдонос (свеж или сув)

по желба: сок од лимон



Подготовка:

Компирите и морковите исечете ги на коцки, а кромидот и лукот ситно исечкајте ги. Во тенџере загрејте ги путерот и маслото, па додадете го кромидот и лукот и пропржете ги додека омекнат. Додадете ги компирите и морковите и гответе неколку минути со мешање. Прелијте со вода или бујон, посолете и варете околу 15 минути, додека зеленчукот омекне. Лососот исечете го на коцки и додадете го во чорбата. Варете уште 5–7 минути. Во посебен сад, кратко пропржете го брашното на путер, па постепено додајте го млекото или павлаката, мешајќи додека добиете мазен сос. Сосот додајте го во чорбата, зачинете со црн пипер и магдонос и по желба додадете лимонов сок.

За погуста текстура, можете дел од компирите лесно да ги изгмечите при крајот на готвењето.

