  • среда, 18 март 2026
Логирај Се

Чорба од лосос

Чорба од лосос

Бела чорба од лосос е нежно и хранливо јадење со кремаста текстура и благ вкус, совршено за лесен, но заситен оброк. Комбинацијата од лосос, компири и моркови создава балансирана и вкусна чорба што лесно се подготвува.

Потребни состојки:

  • 300–400 грама свеж лосос (филе)
  • 2 средни компири
  • 2 моркови
  • 1 главица кромид
  • 2 чешниња лук
  • 1 лажица путер
  • 1 лажица масло
  • 1 лажица брашно
  • 200 мл млеко или неутрална павлака за готвење
  • 1 литар вода или рибен бујон
  • сол и црн пипер по вкус
  • магдонос (свеж или сув)
  • по желба: сок од лимон

 
Подготовка:
Компирите и морковите исечете ги на коцки, а кромидот и лукот ситно исечкајте ги. Во тенџере загрејте ги путерот и маслото, па додадете го кромидот и лукот и пропржете ги додека омекнат. Додадете ги компирите и морковите и гответе неколку минути со мешање. Прелијте со вода или бујон, посолете и варете околу 15 минути, додека зеленчукот омекне. Лососот исечете го на коцки и додадете го во чорбата. Варете уште 5–7 минути. Во посебен сад, кратко пропржете го брашното на путер, па постепено додајте го млекото или павлаката, мешајќи додека добиете мазен сос. Сосот додајте го во чорбата, зачинете со црн пипер и магдонос и по желба додадете лимонов сок.
За погуста текстура, можете дел од компирите лесно да ги изгмечите при крајот на готвењето.

Фото: Фрипик

Тагови

Чорба од лосос

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција