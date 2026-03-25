Кремасти тестенини со спанаќ

Никогаш  доволно тестенини! Едноставни, популарни и со мноштво можности за комбинации, оваа позната храна често се наоѓа на трпезите во кое било време од годината.

 

         Состојки:

  • 500 грама тестенини по ваш избор
  • 300 грама свеж спанаќ
  • 2 лажици путер
  • 2 лажици брашно
  • 500 мл млеко
  • 1 пилешка коцка за супа
  • 40 грама рендан пармезан
  •  сол и мелен црн бибер
  • лук во прав
  • неутрална павлака по желба
  • маслиново масло

 

Подготовка:

Сварете ги тестенините. Исчистете го, измијте го и исецкајте го спанаќот. Пржете го спанаќот во загреано маслиново масло во тавче додека не омекне. Додадете сол, бибер и лук во прав. Во посебен сад, пропржете го брашното во загреан путер, додадете го млекото мешајќи со жица, додадете ја коцката за супа, намалете ја температурата и гответе неколку минути додека сосот не се згусне. Додадете пармезан, павлака, малку лук во прав и проверете го вкусот, додадете сол доколку е потребно. Измешајте ги сварените и процедени тестенини во спанаќот, прелијте ги со бешамел сосот, промешајте и послужете веднаш.

 

Фото:Фрипик

