Чоколадни коцки со лешници

Неразделна комбинација на кремаста чоколада и печени лешници – совршен десерт за љубителите на богати вкусови. Подгответе го овој лесен, но импресивен десерт и изненадете ги блиските со домашно задоволство.

 
Состојки:

  • 200 грама темно чоколадо
  • 200 грама кондензирано млеко
  • 200 грама лешници
  • Арома од ванила или рум (по желба)
  • 1 лажичка цимет
     
    Подготовка:
    Испечете ги лешниците неколку минути во претходно загреана рерна на 200°C, потоа ставете ги во кујнска крпа и со триење отстранете ја лушпата. Доколку сакате, може да употребите помала количина или да ги замените со ф'стаци.
    Загрејте вода во тенџере, а врз него поставете огноотпорен сад со искршено чоколадо за да се стопи на пареа. Откако ќе се растопи чоколадото, додадете го кондензираното млеко и мешајте додека смесата не се изедначи. По желба, додадете арома од ванила или рум и малку цимет или друг зачин.
    Обложете мала тепсија со хартија за печење. Може да ги измешате сите лешници со чоколадната смеса или да истурите дел од нив во средината. Истурете ја смесата во тепсијата и израмнете. Оставете ја да отстои преку ноќ во фрижидер.
    Наредниот ден исечете на коцки и послужете.

 

Фото: Фрипик

