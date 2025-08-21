  • четврток, 21 август 2025
Цезар салата

Цезар салатата е еден од оние оброци кои ги задоволуваат сите сетила – свежа, лесна и богата со вкусови. Комбинацијата од крцкави потпечени лепчиња, сочно пилешко месо и кремаст прелив ја прават совршена и за ручек и за вечера. Еве како да ја подготвите во домашни услови:

 Состојки:

  • 1 главица свежа зелена салата (марула или ајсберг)
  • 2 пилешки бели меса
  • 4 парчиња тост леб
  • 1 домат или неколку шери домати
  • 1 краставица
  • 2 варени јајца
  • 40 грама пармезан
  • Маслиново масло (по вкус)
  • Балсамико оцет (по вкус)
  • Сол (по вкус)


За преливот:

  • 1 кафена лажичка сенф
  • 4 супени лажици мајонез
  • 100 мл јогурт
  • Маслиново масло
  • Сок од 1 лимон 

Подготовка:
Исчистете го белото месо и испечете го на скара, грил тава или, во краен случај, испржете го на малку масло. Оставете го да се излади, па исечете го на тенки ленти.
Тост лебот исечете го на коцки, попрскајте со малку маслиново масло и сол, па запржете ги на тефлонска тава додека не станат златно-кафеави и крцкави или потпечете ги во рерна.
Прелив:
Во длабок сад измешајте ги сенфот, мајонезот и јогуртот. Додајте малку маслиново масло и свежо цеден лимонов сок. Добро измешајте додека не се добие хомогена смеса.
Сервирање:
Во голема чинија ставете ја исечканата зелена салата. Попрскајте со маслиново масло, балсамико и малку сол. Наредете ги лентите од пилешко месо, крутоните и ренданиот пармезан. Додајте варено јајце исечено на кругови, домат и краставица по вкус. На крај, полијте со преливот. 
Совет:
За уште побогат вкус, додадете неколку капки Ворчестер сос во преливот. 

 

Фото: Фрипик

