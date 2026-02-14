Средба на Мицкоски со Гренел: Стратешките односи со САД се темелот на нашата стабилност и економски развој

Скопје, 14 февруари 2026 (МИА) - Стратешките односи со САД се темелот на нашата стабилност и економски развој, порача премиерот Христијан Мицкоски по денешната средба во Минхен со Ричард Гренел, специјален пратеник на претседателот на САД Доналд Трамп за специјални мисии.

Мицкоски истакнува дека со Гренел имал плодна средба и одлична дискусија.

- ​САД остануваат нашиот најголем поддржувач и стратешки партнер. Во време на глобални предизвици, зајакнувањето на ова партнерство е од клучно значење за нашата национална безбедност и економски напредок. Градиме партнерство базирано на взаемна почит, економска соработка и заедничка посветеност на мирот и стабилноста, напиша Мицкоски во објава на Фејсбук.

На вториот ден од 62-та Минхенска безбедносна конференција Мицкоски оствари средби со холандскиот премиер, Дик Схоф, со Џаред Коен, претседател за глобални прашања и ко-раководител на Глобалниот институт Голдман Сакс и со Тед Дојч од Американско-еврејскиот комитет.лв/

фото: Фејсбук Христијан Мицкоски