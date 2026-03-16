Спанаќ со ориз и јајца

Ова е едноставно и хранливо домашно јадење подготвено од свеж спанаќ, ориз и јајца. Комбинацијата на зеленчук и ориз дава лесен, но заситувачки оброк, а јајцата додаваат дополнителен вкус и хранливост. Рецептот е идеален за семеен ручек и може лесно да се прилагоди и како посна варијанта.

 
Состојки:

  • 1 кг спанаќ
  • 2 страка праз
  • 100 грама ориз
  • 1 лажичка сол
  • бибер по вкус
  • 250 мл вода
  • 4 јајца
  • малку масло

 
Подготовка:

Спанаќот исчистете го, добро измијте го и исечкајте го. Ставете го во цедалка за да се исцеди вишокот вода. Празот ситно исечкајте го и пропржете го на малку масло додека да омекне. Додајте го спанаќот, поклопете и динстајте на тивок оган додека да му се намали волуменот. Потоа додајте го измиениот ориз, солта и биберот, добро измешајте и динстајте уште една минута. Налејте ја водата, израмнете ја смесата и ставете ја тавата во загреана рерна на 220°C без капак. Печете додека водата целосно не испари. Извадете ја тавата од рерна, скршете ги 4-те јајца одозгора и вратете ја повторно во рерната. Исклучете ја рерната – јајцата ќе се испечат од преостанатата топлина.

За посна варијанта, јајцата може да се изостават.


