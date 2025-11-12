  • среда, 12 ноември 2025
Логирај Се

Седница на ДИК (во живо)

  • Седница на Државната изборна комисија (ДИК).
Седница на ДИК (во живо)

Скопје, 12 ноември 2025 (МИА) - Седница на Државната изборна комисија (ДИК).

Можно е и ова да ти се допаѓа

Улична трка во Куманово

Улична трка во Куманово

Одложено судското рочиште за случајот со прегазениот пешак кај Паркот на Франкофонијата

Одложено судското рочиште за случајот со прегазениот пешак кај Паркот на Франкофонијата

Документарецот за Еди Марфи излегува денеска

Документарецот за Еди Марфи излегува денеска

Стартува мониторинг системот за енергетска заштеда од фотоволтаиците во училиштата во Кисела Вода

Стартува мониторинг системот за енергетска заштеда од фотоволтаиците во училиштата во Кисела Вода

Никола Божиновски избран за претседател на Советот на општина Бутел

Никола Божиновски избран за претседател на Советот на општина Бутел

Николоски: Брза пруга до Солун, олеснување на постапката за изградба на хотели се дел од проектите за развивање на туризмот долж Коридорот 10

Николоски: Брза пруга до Солун, олеснување на постапката за изградба на хотели се дел од проектите за развивање на туризмот долж Коридорот 10

Николовски: Над 130 милиони евра во мирување по скандалот со ИПАРД, СДСМ предлага решение за деблокада

Николовски: Над 130 милиони евра во мирување по скандалот со ИПАРД, СДСМ предлага решение за деблокада

Костадиновски: Ако Собранието не направи измени на КЗ, Уставниот суд до крај на годината ќе донесе одлука

Костадиновски: Ако Собранието не направи измени на КЗ, Уставниот суд до крај на годината ќе донесе одлука

Избор на уредникот

Судењето за „Пулс“ почнува на 19 ноември – институциите бараат почит кон жртвите и фер постапка

Судењето за „Пулс“ почнува на 19 ноември – институциите бараат почит кон жртвите и фер постапка

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција