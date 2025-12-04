Премиерот Мицкоски ќе присуствува на промоцијата на Платформата за следење на проектите од општините финансирани од Владата

Скопје, 4 декември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на промоцијата на Платформата за следење на проектите од општините финансирани од Владата, што ќе биде нов начин на транспарентен увид и комуникација со граѓаните за трошење на јавните средства.

Промоцијата на платформата ќе се одржи во Клубот на пратеници. рп/вг/

Фото: МИА архива