  • четврток, 04 декември 2025
Премиерот Мицкоски ќе присуствува на промоцијата на Платформата за следење на проектите од општините финансирани од Владата

  • Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на промоцијата на Платформата за следење на проектите од општините финансирани од Владата, што ќе биде нов начин на транспарентен увид и комуникација со граѓаните за трошење на јавните средства.
Скопје, 4 декември 2025 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе присуствува на промоцијата на Платформата за следење на проектите од општините финансирани од Владата, што ќе биде нов начин на транспарентен увид и комуникација со граѓаните за трошење на јавните средства.

Промоцијата на платформата ќе се одржи во Клубот на пратеници. рп/вг/

Фото: МИА архива

