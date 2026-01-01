Премиерот Мицкоски во работна посета на Општина Кавадарци

Скопје, 1 јануари 2026 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе оствари работна посета на Општина Кавадарци.

Мицкоски, како што е најавено, најпрво ќе изврши увид на градежни активности на изградба на мост преку реката Луда Мара до село Марена.

Потоа, Мицкоски ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструираното регулирано речно корито од мост Видео Смилевски до Северен булевар и ќе направи увид во градежни активности на фекален колектор Опитно поле.

Мицкоски ќе изврши увид и во градежни активности на изградба на затворен базен, финансиран од Министерство за спорт во износ од 35.500.000 милиони денари. аа/дма/

Фото: МИА архива