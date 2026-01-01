  • четврток, 01 јануари 2026
Логирај Се

Премиерот Мицкоски во работна посета на Општина Кавадарци

  • Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе оствари работна посета на Општина Кавадарци. 
Премиерот Мицкоски во работна посета на Општина Кавадарци

Скопје, 1 јануари 2026 (МИА) - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска ќе оствари работна посета на Општина Кавадарци. 

Мицкоски, како што е најавено, најпрво ќе изврши увид на градежни активности на изградба на мост преку реката Луда Мара до село Марена.

Потоа, Мицкоски ќе присуствува на пуштање во употреба на реконструираното регулирано речно корито од мост Видео Смилевски до Северен булевар и ќе направи увид во градежни активности на фекален колектор Опитно поле.

Мицкоски ќе изврши увид и во градежни активности на изградба на затворен базен, финансиран од Министерство за спорт во износ од 35.500.000 милиони денари. аа/дма/

Фото: МИА архива

 

Тагови

Христијан Мицкоски Кавадарци работна посета

Можно е и ова да ти се допаѓа

Претседателката Сиљановска-Давкова и генералот Лафчиски традиционално на првиот ден од Новата година во посета на припадниците на Армијата

Претседателката Сиљановска-Давкова и генералот Лафчиски традиционално на првиот ден од Новата година во посета на припадниците на Армијата

Во 2025 година од патарина собрани 67.624.624 евра, ЈПДП склучи договор за М-ТАГ и во малопродажба

Во 2025 година од патарина собрани 67.624.624 евра, ЈПДП склучи договор за М-ТАГ и во малопродажба

Стартува пилот фазата за проектот е-фактура

Стартува пилот фазата за проектот е-фактура

Сообраќајот се одвива непречено, по претежно суви коловози

Сообраќајот се одвива непречено, по претежно суви коловози

Тошковски на првиот ден од новата година во работна посета на ПС Центар

Тошковски на првиот ден од новата година во работна посета на ПС Центар

Министерот за здравство Алиу ќе ги посети првите новородени бебиња годинава

Министерот за здравство Алиу ќе ги посети првите новородени бебиња годинава

Ведро и студено на првиот ден од новата година

Ведро и студено на првиот ден од новата година

Четиринаесет години од смртта на првиот претседател Киро Глигоров

Четиринаесет години од смртта на првиот претседател Киро Глигоров

Избор на уредникот

Дваесет и една препорака на ИЈЗ за претстојните празници во врска со прејадување, алкохол и користење пиротехника

Дваесет и една препорака на ИЈЗ за претстојните празници во врска со прејадување, алкохол и користењ...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција