  • петок, 13 март 2026
Логирај Се

Први слики од новиот Дачија Страјкер

Први слики од новиот Дачија Страјкер

Дачија го откри најновиот модел Дачија Страјкер, кросовер кој комбинира карактеристики од караван, хечбек и џип. Компанијата објави неколку први фотографии од автомобилот, со кои за првпат може да се види неговиот целосен изглед.

 

Страјкер ќе се нуди со повеќе погонски опции. Според Дачија, ќе има хибридна верзија, хибрид со погон на сите тркала, како и варијанта со плин. Целта е купувачите да имаат повеќе избор во зависност од тоа што им одговара. 

Целосното претставување на моделот е најавено за јуни 2026 година, кога се очекуваат и повеќе технички детали. Од досега објавените фотографии може да се забележат модерни ЛЕД дневни светла и панорамски покрив.

Дачија најавува дека почетната цена во Европа ќе биде под 25.000 евра, што значи дека Страјкер ќе биде позициониран како достапен кросовер во својата класа.

Новиот модел ќе биде важен дел од идната понуда на компанијата, заедно со поголемиот Дачија Бигстер. Во меѓувреме, Дачија планира и проширување на својата понуда со повеќе електрични модели во следните години.

Фото: Скриншот од страната Dacia

 

Тагови

Први слики од новиот Дачија Страјкер

Можно е и ова да ти се допаѓа

Баклава со плазма и лешници

Баклава со плазма и лешници

Објавен речник на генерацијата З: Најчесто користени зборови

Објавен речник на генерацијата З: Најчесто користени зборови

Меѓуѕвездената комета „3-и / Атлас“ невообичаено богата со метанол

Меѓуѕвездената комета „3-и / Атлас“ невообичаено богата со метанол

Моден бренд создаде ВИ верзија на манекенка без нејзина дозвола

Моден бренд создаде ВИ верзија на манекенка без нејзина дозвола

Иг-Нобеловите награди се селат во Цирих

Иг-Нобеловите награди се селат во Цирих

Ќерката на Џек Озборн крстена по нејзиниот покоен дедо, Ози

Ќерката на Џек Озборн крстена по нејзиниот покоен дедо, Ози

Посни соленки со сусам и мак

Посни соленки со сусам и мак

Барбара Стрејсенд ќе добие почесна „Златна палма“ во Кан

Барбара Стрејсенд ќе добие почесна „Златна палма“ во Кан

Избор на уредникот

Мицкоски: Фокусирани сме на економскиот раст, реконструкција во мај-јуни, изборите ќе бидат редовни, нов дебакл за опозицијата

Мицкоски: Фокусирани сме на економскиот раст, реконструкција во мај-јуни, изборите ќе бидат редовни,...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција