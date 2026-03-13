  • петок, 13 март 2026
Логирај Се

Баклава со плазма и лешници

Баклава со плазма и лешници

 

 Најубаво и по вкус и по изглед, посно, сочно,...

 

 

         Состојки:

 

  • 1 пакување кори(500 грама)
  • 150 грама мелена плазма, обична или посна
  • 150 грама печени сецкани лешници
  • 2 ванилин шеќер
  • масло
  • Сируп:
  • 600 грама шеќер
  • 1,5 л вода
  • 1 ванилин шеќер 

 

Подготовка:

Сварете го сирупот: ставете вода, шеќер и ванилиниот шеќер во тенџере. Кога ќе зоврие, оставете го да зоврие околу 15 минути. Ставете го на ладно да се олади што е можно поскоро. Измешајте ги лешниците, плазмата и ванилиниот шеќер.Фил: испрскајте ја првата кора со масло, наросете со фил до половина од кората, ставете ја втората кора, испрскајте со масло и исто така наполнете до половина. Развлечете ја кората и ставете ја во плех за печење. Направете го ова за сите кори. Во плех за печење, исечете ја баклавата на саканата големина, испрскајте со масло и печете ја во претходно загреана рерна на 200*C 30 минути. Кога баклавата ќе се испече (по желба, можете да наредите парчиња лимон врз неа), прелијте ја со сирупот и оставете ја да се олади.

 

Фото: Фрипик

Тагови

Баклава со плазма и лешници

Можно е и ова да ти се допаѓа

Први слики од новиот Дачија Страјкер

Први слики од новиот Дачија Страјкер

Објавен речник на генерацијата З: Најчесто користени зборови

Објавен речник на генерацијата З: Најчесто користени зборови

Меѓуѕвездената комета „3-и / Атлас“ невообичаено богата со метанол

Меѓуѕвездената комета „3-и / Атлас“ невообичаено богата со метанол

Моден бренд создаде ВИ верзија на манекенка без нејзина дозвола

Моден бренд создаде ВИ верзија на манекенка без нејзина дозвола

Иг-Нобеловите награди се селат во Цирих

Иг-Нобеловите награди се селат во Цирих

Ќерката на Џек Озборн крстена по нејзиниот покоен дедо, Ози

Ќерката на Џек Озборн крстена по нејзиниот покоен дедо, Ози

Посни соленки со сусам и мак

Посни соленки со сусам и мак

Барбара Стрејсенд ќе добие почесна „Златна палма“ во Кан

Барбара Стрејсенд ќе добие почесна „Златна палма“ во Кан

Избор на уредникот

Мицкоски: Фокусирани сме на економскиот раст, реконструкција во мај-јуни, изборите ќе бидат редовни, нов дебакл за опозицијата

Мицкоски: Фокусирани сме на економскиот раст, реконструкција во мај-јуни, изборите ќе бидат редовни,...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција