Посни соленки со сусам и мак

Овие крцкави посни соленки се едноставни за подготовка и совршени како закуска, мезе или додаток на трпеза. Комбинацијата од сусам и мак им дава богат вкус и пријатна арома, а тестото е меко и лесно за обликување.

Состојки:

250 грама маргарин

200 мл масло

200 мл млака вода

2 прашак за печиво

околу 1 кг брашно

2 лажички сол

сусам

мак

Подготовка:

Во поголем сад измешајте ги маргаринот, маслото, млаката вода, прашокот за печиво, солта и постепено додавајте брашно додека не добиете меко и мазно тесто.

Покријте го тестото и оставете го да одмори околу 30 минути. Потоа развлечете кора со дебелина од околу 1 см и исечете тенки ленти. Лентите премачкајте ги со прелив од вода и брашно и посипете ги со сусам. Долниот дел притиснете го во мак за да се залепи. Секоја лента завиткајте ја во спирала и редете ги соленките во плех обложен со хартија за печење. Печете во претходно загреана рерна на 200 °C околу 20 минути, односно додека не добијат златна боја.

Совршени се додека се топли, но остануваат вкусни и крцкави и следниот ден.

Фото: Фрипик



