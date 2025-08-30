По растот на БДП во првиот квартал, Мицкоски очекува растот да продолжи во вториот и третиот квартал годинава

Скопје, 30 август 2025 (МИА) - Од почетокот на годинава, како и во претходните два квартали од минатата година, Македонија бележи континуиран раст на бруто домашниот производ (БДП), кој е еден од највисоките во Европа, истакна премиерот Христијан Мицкоски при посетата на општина Кавадарци и нагласи дека позитивните резултати има во сите главни економски сектори, посочувајќи континуиран раст во земјоделството, туризмот, извозот и индустриското производство.

-Првиот месец од третиот квартал, јули, во градежништвото имаше огромна реализација и динамика на капитални проекти, истакна Мицкоски во одговор на новинарско прашање и додаде дека индустриското производство има стабилен раст од 4,1 процент во континуитет цела година. Додаде дека најмногу радува растот во преработувачката индустрија, која, според него, носи најголема додадена вредност.

Премиерот изрази оптимизам дека овој раст ќе продолжи и во вториот и третиот месец од третиот квартал, што ќе донесе солиден раст на БДП со очекуван раст во вториот квартал по растот од 3,2 отсто во првиот.

-Овие резултати што ги гледаме како бројки денеска ќе се почувствуваат многу скоро во реалниот живот. Она што е важно е дека немаме повеќе политички моќници кои што напаѓаат бизниси кои што се успешни, немаме повеќе криминал, корупција, изнуда, ниту проценти. Нема се е она што беше наша заложба – да го ослободиме бизнисот од сето она што претходно значеше тортура, потенцира Мицкоски.

Според него ако Македонија се управуваше вака повеќе од три децении, денеска би била најмалку три пати побогата. Нагласи дека задачата на оваа генерација е да го исправи пустошот од минатото. бк/вј/

