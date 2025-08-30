  • сабота, 30 август 2025
Логирај Се

По растот на БДП во првиот квартал, Мицкоски очекува растот да продолжи во вториот и третиот квартал годинава

  • Од почетокот на годинава, како и во претходните два квартали од минатата година, Македонија бележи континуиран раст на бруто домашниот производ (БДП), кој е еден од највисоките во Европа, истакна премиерот Христијан Мицкоски при посетата на општина Кавадарци и нагласи дека позитивните резултати има во сите главни економски сектори, посочувајќи континуиран раст во земјоделството, туризмот, извозот и индустриското производство. 
По растот на БДП во првиот квартал, Мицкоски очекува растот да продолжи во вториот и третиот квартал годинава

Скопје, 30 август 2025 (МИА) - Од почетокот на годинава, како и во претходните два квартали од минатата година, Македонија бележи континуиран раст на бруто домашниот производ (БДП), кој е еден од највисоките во Европа, истакна премиерот Христијан Мицкоски при посетата на општина Кавадарци и нагласи дека позитивните резултати има во сите главни економски сектори, посочувајќи континуиран раст во земјоделството, туризмот, извозот и индустриското производство. 

-Првиот месец од третиот квартал, јули, во градежништвото имаше огромна реализација и динамика на капитални проекти, истакна Мицкоски во одговор на новинарско прашање и додаде дека индустриското производство има стабилен раст од 4,1 процент во континуитет цела година. Додаде дека најмногу радува растот во преработувачката индустрија, која, според него, носи најголема додадена вредност.

Премиерот изрази оптимизам дека овој раст ќе продолжи и во вториот и третиот месец од третиот квартал, што ќе донесе солиден раст на БДП со очекуван раст во вториот квартал по растот од 3,2 отсто во првиот.

-Овие резултати што ги гледаме како бројки денеска ќе се почувствуваат многу скоро во реалниот живот. Она што е важно е дека немаме повеќе политички моќници кои што напаѓаат бизниси кои што се успешни, немаме повеќе криминал, корупција, изнуда, ниту проценти. Нема се е она што беше наша заложба – да го ослободиме бизнисот од сето она што претходно значеше тортура, потенцира Мицкоски.

Според него ако Македонија се управуваше вака повеќе од три децении, денеска би била најмалку три пати побогата. Нагласи дека задачата на оваа генерација е да го исправи пустошот од минатото. бк/вј/

Фото: Влада и МИА архива

Тагови

мицкоски раст на бдп изјава кавадарци

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски за предлогот за декларација во Собранието: Ни треба јасна политика и борба со аргументи, итроштините ќе ги оставиме во минатото

Мицкоски за предлогот за декларација во Собранието: Ни треба јасна политика и борба со аргументи, итроштините ќе ги оставиме во минатото

Мицкоски во работна посета на Кавадарци, извршен увид во реализација на неколку проекти 

Мицкоски во работна посета на Кавадарци, извршен увид во реализација на неколку проекти 

Пет активни пожари претпладнево во земјава

Пет активни пожари претпладнево во земјава

Во Штип се одбележуваат 50 години од првата работна акција на Плачковица

Во Штип се одбележуваат 50 години од првата работна акција на Плачковица

Костадиноски: Поплавите не се веќе закана за жителите на Јегуновце, за прв пат го регулиравме коритото на Вардар

Костадиноски: Поплавите не се веќе закана за жителите на Јегуновце, за прв пат го регулиравме коритото на Вардар

Стојаноски: Пензионерите за една година со ВМРО-ДПМНЕ добија 5000 денари зголемување, во наредните 8 месеци уште 2000 денари

Стојаноски: Пензионерите за една година со ВМРО-ДПМНЕ добија 5000 денари зголемување, во наредните 8 месеци уште 2000 денари

Премиерот Мицкоски во посета на Кавадарци (во живо)

Премиерот Мицкоски во посета на Кавадарци (во живо)

Шукова: Ќе ја деблокирам изградбата на мостот кај Љубљанска

Шукова: Ќе ја деблокирам изградбата на мостот кај Љубљанска

Избор на уредникот

Александар Турунџев - погубен пред двете деца и сопругата, симбол на предавството како наше проклетство

Александар Турунџев - погубен пред двете деца и сопругата, симбол на предавството како наше проклетс...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција