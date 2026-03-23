Поширани јајца

Поширани јајца

Пошираните јајца се едноставно, но елегантно јадење кое потекнува од европската кујна. Тие се подготвуваат без масло или пржење, што ги прави лесен и здрав избор за појадок или лесен оброк. Карактеристични се по својата нежна белка и течна жолчка, која при сечење се разлева и дава богат вкус.


Потребни состојки:

  • 2 свежи јајца
  • 1 литар вода
  • 1 лажица оцет (алкохолен или јаболков)
  • Сол по вкус

 
Начин на подготовка:
Во среден сад ставете ја водата да се загрее до точка на вриење, а потоа намалете ја температурата за да врие тивко (да има само лесни меурчиња).
Додајте го оцетот во водата. Ова помага белката да се стегне побрзо околу жолчката. Секое јајце внимателно скршете го во мала чинија или шолја.
Со лажица направете лесен вртлог во водата, па нежно спуштете го јајцето во центарот на вртлогот. Варете го јајцето околу 2–3 минути за течна жолчка, или 4 минути ако сакате поцврста. Извадете го јајцето со лажица цедалка и оставете го кратко да се исцеди.
Посолете по вкус и сервирајте веднаш. Ние ги сервиравме врз потпечени лепчиња, со намаз од авокадо и одозгора со микробилки, како појадок.
 
Совети:
Користете многу свежи јајца за подобар облик.
Не дозволувајте водата силно да врие — тоа може да го распадне јајцето.


Поширани јајца

