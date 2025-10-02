Потпечени компири на француски начин

Ова традиционално печено јадење, составено од варени компири, јајца и сувомеснати производи, прелиено со мешавина од павлака и зачини, е идеаен оброк кој истовремено нуди богат вкус и лесна подготовка. Најдобро се сервира топло, во друштво на свежа зелена салата.

Состојки:

800 грама компири

сол (по вкус)

4 тврдо варени јајца

200 грама варена шунка, сува колбасица или сланина

3 лажици масло

300 мл кисела павлака

150 мл павлака за готвење

1 јајце

1 лажичка сув власец или копар

1 лажичка зачинал

мелен црн бибер (по вкус)



Подготовка:

Компирите сварете ги во малку посолена вода, оставете ги да се изладат, излупете ги и исечете ги на тенки кругови.

Тврдо варените јајца исечете ги на кругови, а сувото месо на ленти или тенки парчиња.

Подмачкајте подлабока тава и наредете еден ред компири, потоа ред јајца, па ред суво месо, и повторно ред компири.

Подгответе прелив од киселата павлака, павлаката за готвење, разматеното јајце, зачиналот, сувиот зачин и мелен бибер. Прелијте го целиот сад со оваа смеса. Ставете да се пече во претходно загреана рерна на 200 °C околу 35 минути, додека не добие златна кора.



Доколку сакате подлабок вкус, сувото месо може кратко да се запржи пред да се нареди во тавата. Маслото во кое се пржело може да се прелие врз компирите за дополнителен вкус.

Фото: Фрипик