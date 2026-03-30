  • понеделник, 30 март 2026
Логирај Се

Поголемиот дел од Охрид и околните места задутре без снабдување со вода

Охрид, 30 март 2026 (МИА) – Поради изведување на поголеми зафати при реконструкција во пумпната станица „Метропол“, како и празнење на главниот доводен цевковод со профил 711 милиметри, од утревечер после 22 часот, целиот град и околните места ќе бидат со намален притисок во водоводната мрежа.

Истовремено од Јавното претпријатие „Водовод “ посочуваат дека задутре, во среда 1 април, од раните утрински часови без вода ќе биде поголемиот дел од градот Охрид и околните места, се до завршување на предвидените активности. аб/нд/

фото/МИА

Тагови

Охрид водоснабдување прекин

Можно е и ова да ти се допаѓа

На 2 и 3 април кочанската библиотека„Искра“ ќе го одбележи Меѓународниот ден на книжевноста за деца

На 2 и 3 април кочанската библиотека„Искра“ ќе го одбележи Меѓународниот ден на книжевноста за деца

Панел дискусија во Прилеп: Транспарентност и конкурентност на локалните јавни набавки

Панел дискусија во Прилеп: Транспарентност и конкурентност на локалните јавни набавки

Распишан повик за учество на „Велигденска изложба на творби“ во Делчево

Распишан повик за учество на „Велигденска изложба на творби“ во Делчево

Показна вежба „Пожар 2026“ во Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември

Показна вежба „Пожар 2026“ во Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина „13 Ноември"

Превентивната кампања во Кочани: Не биди нем сведок – пријави насилство!

Превентивната кампања во Кочани: Не биди нем сведок – пријави насилство!

Пораст на малолетничка деликвенција во Куманово

Пораст на малолетничка деликвенција во Куманово

Драмски со две хит-претстави ќе учествува на фестивалот „5РЕ“ во Велес

Драмски со две хит-претстави ќе учествува на фестивалот „5РЕ“ во Велес

Во Штип почна новиот режим за наплата на паркинг

Во Штип почна новиот режим за наплата на паркинг

Избор на уредникот

Обвинителот Цветановски се враќа на работа, предметот за Хајрулахи укинат

Обвинителот Цветановски се враќа на работа, предметот за Хајрулахи укинат

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција