  • четврток, 23 октомври 2025
Логирај Се

Нетанјаху: Израел не е протекторат на САД

  • Ние не сме протекторат на САД. Израел е тој што одлучува за својата безбедност, наведе Нетанјаху
Нетанјаху: Израел не е протекторат на САД

Ерусалим, 22 октомври 2025 (МИА) – Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху пред средбата со американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изјави дека Израел не е протекторат на САД.

- Ние не сме протекторат на САД. Израел е тој што одлучува за својата безбедност, наведе Нетанјаху.

Претходно, Венс изјави дека разоружувањето на Хамас и обновата на Појасот Газа ќе бидат „многу тешки задачи“.

- Пред нас е многу, многу тешка задача, да го разоружаме Хамас и да ја обновиме Газа, да го направиме подобар животот на народот во Газа, но и да се осигуриме дека Хамас нема повеќе да биде закана за нашите пријатели во Израел, посочи Венс.

Тој пред средбата со Нетанјаху изјави дека разоружувањето на Хамас и обновата на Појасот Газа ќе бидат „многу тешки задачи“.

- Пред нас е многу, многу тешка задача, да го разоружаме Хамас и да ја обновиме Газа, да го направиме подобар животот на народот во Газа, но и да се осигураме дека Хамас нема повеќе да биде закана за нашите пријатели во Израел, посочи Венс

Американскиот потпретседател предвидено е и да се сретне со претседателот на Израел, Исак Херцог.

Ванс вчера по пристигнувањето во Израел изјави дека се разгледува кои земји ви учествувале во меѓународната мисија распоредена во Појасот Газа. Тој наведе дека се очекува Турција и Индонезија да учествуваат, како и Велика Британија да испрати помал контингент за да помогне во следењето на договорот за прекин на огнот. ми/

фото: ЕПА

Можно е и ова да ти се допаѓа

Министерот Хегсет потврди дека американската морнарица нападна брод во Пацификот што превезувал дрога

Министерот Хегсет потврди дека американската морнарица нападна брод во Пацификот што превезувал дрога

Калас по самитот за Западен Балкан во Лондон: Прозорецот за проширување на ЕУ сега е широко отворен

Калас по самитот за Западен Балкан во Лондон: Прозорецот за проширување на ЕУ сега е широко отворен

Поранешниот грузиски премиер Иракли Гарибашвили призна дека добивал нелегални приходи

Поранешниот грузиски премиер Иракли Гарибашвили призна дека добивал нелегални приходи

Кнесетот прелиминарно усвои два закона за проширување на израелскиот суверенитет на Западниот Брег, Нетанјаху против

Кнесетот прелиминарно усвои два закона за проширување на израелскиот суверенитет на Западниот Брег, Нетанјаху против

Стармер: Балканот е европско искушение - котел што безбедноста ја става на тест

Стармер: Балканот е европско искушение - котел што безбедноста ја става на тест

Герапетритис: Треба да се забрза патот на Западен Балкан кон ЕУ, Грција ќе се погрижи за тоа со низа иницијативи

Герапетритис: Треба да се забрза патот на Западен Балкан кон ЕУ, Грција ќе се погрижи за тоа со низа иницијативи

Сијарто: Унгарија ќе започне разговори со САД за купување нуклеарно гориво

Сијарто: Унгарија ќе започне разговори со САД за купување нуклеарно гориво

Најмалку 40 мигранти загинаа во бродолом во близина на Тунис

Најмалку 40 мигранти загинаа во бродолом во близина на Тунис

Избор на уредникот

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Мицкоски: Иднината на државата е во ЕУ

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција