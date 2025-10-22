Нетанјаху: Израел не е протекторат на САД

Ерусалим, 22 октомври 2025 (МИА) – Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху пред средбата со американскиот потпретседател Џеј Ди Венс изјави дека Израел не е протекторат на САД.

- Ние не сме протекторат на САД. Израел е тој што одлучува за својата безбедност, наведе Нетанјаху.

Претходно, Венс изјави дека разоружувањето на Хамас и обновата на Појасот Газа ќе бидат „многу тешки задачи“.

- Пред нас е многу, многу тешка задача, да го разоружаме Хамас и да ја обновиме Газа, да го направиме подобар животот на народот во Газа, но и да се осигуриме дека Хамас нема повеќе да биде закана за нашите пријатели во Израел, посочи Венс.

Американскиот потпретседател предвидено е и да се сретне со претседателот на Израел, Исак Херцог.

Ванс вчера по пристигнувањето во Израел изјави дека се разгледува кои земји ви учествувале во меѓународната мисија распоредена во Појасот Газа. Тој наведе дека се очекува Турција и Индонезија да учествуваат, како и Велика Британија да испрати помал контингент за да помогне во следењето на договорот за прекин на огнот. ми/

