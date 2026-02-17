  • вторник, 17 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Со нова градинка во општина Ѓорче Петров до помали листи на чекање

  • Објектот е со површина од 900 квадратни метри и капацитет за 120 деца, проектиран според највисоки европски стандарди за безбедност, пристапност и енергетска ефикасност. Градинката ќе располага со современи занимални, голем централен хол и модерна централна кујна, целосна пристапност за лица со попреченост, како и уредени детски игралишта, зеленило и урбана опрема, пишува во објавата на „Фејсбук“.
Мицкоски: Со нова градинка во општина Ѓорче Петров до помали листи на чекање

Скопје, 17 февруари 2026 (МИА) - Со нова градинка во општина Ѓорче Петров до помали листи на чекање за прием на деца. Премиерот Христијан Мицкоски на својата фејсбук-страница утрово информира за изградбата на градинката во населеното место Дексион во општина Ѓорче Петров.

- Објектот е со површина од 900 квадратни метри и капацитет за 120 деца, проектиран според највисоки европски стандарди за безбедност, пристапност и енергетска ефикасност. Градинката ќе располага со современи занимални, голем централен хол и модерна централна кујна, целосна пристапност за лица со попреченост, како и уредени детски игралишта, зеленило и урбана опрема - пишува во објавата.

Се додава дека со реализацијата и пуштањето во употреба на објектот ќе се обезбедат нови места за прием на деца, ќе се намалат листите на чекање, ќе се отворат нови работни позиции и ќе се растоварат постојните капацитети во општината.

- Инвестицијата изнесува 85.000.000 денари и е обезбедена од буџетот на Владата преку Министерството за социјала, демографија и млади - соопшти премиерот. бд/вг/

Фото: Фејсбук-страница на премиерот Христијан Мицкоски

Тагови

градинка деца општина Ѓорче Петров

Можно е и ова да ти се допаѓа

Кузеска: Мицкоски со владин авион на море, работниците на протест со празни џебови

Кузеска: Мицкоски со владин авион на море, работниците на протест со празни џебови

Без вода дел од улицата „Виничка“

Без вода дел од улицата „Виничка“

Од јули директни летови од Скопје до Алгеро и Палермо во Италија

Од јули директни летови од Скопје до Алгеро и Палермо во Италија

Министерството за локална самоуправа објави повик за зголемување на регионалната конкурентност

Министерството за локална самоуправа објави повик за зголемување на регионалната конкурентност

Заврши процесот на регистрација и доброволна дерегистрација на ДДВ-обврзниците

Заврши процесот на регистрација и доброволна дерегистрација на ДДВ-обврзниците

Стручен тим од Градежниот факултет ќе врши анализа на водоснабдителниот систем во Струга

Стручен тим од Градежниот факултет ќе врши анализа на водоснабдителниот систем во Струга

МБА: Од 1 март 2026 година почнува примена на засилена автентикација при електронски плаќања

МБА: Од 1 март 2026 година почнува примена на засилена автентикација при електронски плаќања

Министерството за дигитална трансформација: Законската рамка треба да промовира слобода на говор и правна сигурност

Министерството за дигитална трансформација: Законската рамка треба да промовира слобода на говор и правна сигурност

Избор на уредникот

Рубио во Будимпешта со порака за Орбан: Претседателот Трамп е посветен на вашиот успех

Рубио во Будимпешта со порака за Орбан: Претседателот Трамп е посветен на вашиот успех

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција