  • четврток, 05 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Полицијата интензивно работи, ќе се запленат десетици тони дрога

  • Премиерот Христијан Мицкоски вечерва изјави дека случајот со петте тони дрога кои завршиле во Србија, а според српското обвинителство потекнуваат од Македонија, е сериозен случај и оти очекува деновиве МВР да излезе со запленети десетици тони дрога за која е констатирано дека незаконски е пуштена во промет или незаконски складирана.
Мицкоски: Полицијата интензивно работи, ќе се запленат десетици тони дрога

Скопје, 5 февруари 2026 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски вечерва изјави дека случајот со петте тони дрога кои завршиле во Србија, а според српското обвинителство потекнуваат од Македонија, е сериозен случај и оти очекува деновиве МВР да излезе со запленети десетици тони дрога за која е констатирано дека незаконски е пуштена во промет или незаконски складирана.

- Тоа е еден сериозен случај. Тоа е еден проект кој во минатото го водеше претходната влада која ги доведе голем дел од граѓаните и инвеститорите во заблуда дека на тој начин ќе станат милионери, дека се ќе биде поинаку, економска трансформација. Тоа беше практично економската политика на владата на СДСМ и ДУИ. Очекувам деновиве Министерството за внатрешни работи да излезе со десетици тони, не со неколку тони, туку со десетици тони на ваков тип недозволени средства, односно недозволени материи, дрога, марихуана во случајов која во моментов се наоѓа во складиштата во Македонија или, пак, на некаков начин имало односи помеѓу одредени правни субјекти, не само во државата, туку и надвор од државата за коишто е констатирано дека се незаконски пуштени во промет, но и незаконски складирани, потенцираше Мицкоски во гостување во вестите на МРТ.

Премиерот исто така додаде дека тоа што ќе го слушнат граѓаните деновиве за тоа што се случувало ќе биде навистина катастрофално и дека креаторите на ваквите политики од минатото треба да бидат одговорни за многу млади луѓе коишто станале жртви на ваквиот начин на функционирање.

- Граѓаните ќе бидат сведоци на една многу тешка ситуација и мачна којашто се случувала. Оваа е акција која што трае, не е само од сега, само не сме можеле сега секогаш јавно и транспарентно да објавуваме бројки и податоци, но тоа што ќе го слушнат и видат овие денови граѓаните, па мислам дека вклучително уште денес ќе биде навистина нешто катастрофално и сите оние креатори на тие политики треба да бидат одговорни за многу млади луѓе коишто за жал станале жртви на ваквиот начин на функционирање на одредени политики од минатото, нагласи Мицкоски. мд/вј/

Фото: МИА архива

 

Тагови

Мицкоски: Полицијата интензивно работи ќе се запленат десетици тони дрога

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски: Конструктивна средба со синдикатите, на маса е зголемувањето на платите на административците за 40 отсто

Мицкоски: Конструктивна средба со синдикатите, на маса е зголемувањето на платите на административците за 40 отсто

Мицкоски: „Безбеден град“ дава резултати – сообраќајките преполовени, прекршоците под 500 дневно

Мицкоски: „Безбеден град“ дава резултати – сообраќајките преполовени, прекршоците под 500 дневно

Австрискиот амбасадор во Кавадарци, разговарано за регионален центар за противпожарна тренинг обука 

Австрискиот амбасадор во Кавадарци, разговарано за регионален центар за противпожарна тренинг обука 

Крмов: Левица ќе поднесе интерпелација за антикорупционерката Цвета Ристовска

Крмов: Левица ќе поднесе интерпелација за антикорупционерката Цвета Ристовска

Средба Ѓорѓиевски - Иванов: Во фокусот Форумот за културна дипломатија „Форум Скопје“

Средба Ѓорѓиевски - Иванов: Во фокусот Форумот за културна дипломатија „Форум Скопје“

Струга на Меѓународниот саем за туризам во Истанбул

Струга на Меѓународниот саем за туризам во Истанбул

Василевска се сретна со известителот на ЕП за РСМ Вајц, разменети мислења за реформската агенда

Василевска се сретна со известителот на ЕП за РСМ Вајц, разменети мислења за реформската агенда

Државната изборна комисија го одбележува Глобалниот ден на изборите 

Државната изборна комисија го одбележува Глобалниот ден на изборите 

Избор на уредникот

Д-р Божиновски за МИА: Пушењето предизвикува последици и на нервниот систем, пушачите може да доживеат и анксиозност кога имаат потреба од цигари

Д-р Божиновски за МИА: Пушењето предизвикува последици и на нервниот систем, пушачите може да доживе...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција