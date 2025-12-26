Мицкоски: Нема криза, ликвидноста е обезбедена, очекуваме не само да ги постигнеме приходите, туку и ќе ги надминеме

Скопје, 26 декември 2025 (МИА) - Владата за четиригодишен мандат треба да врати шест милјарди евра, долгови кои ги земала владата на СДСМ и ДУИ. Само наредната година државата треба да врати долгови заедно со буџетскиот дефицит околу 2,2 милијарди евра. Но, криза нема да има, ликвидноста е обезбедена, очекуваме не само да ги постигнеме приходите, туку и ќе ги надминеме, истакна денеска претседателот на Владата, Христијан Мицкоски.

Премиерот Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање зошто лидерот на опозициската СДСМ, Венко Филипче кажува дека следната година ќе биде кризна година со враќање на долгови и закочени евроинтеграции, оцени дека таквите пораки имаат за цел да внесат страв и немир кај граѓаните.

-Каква е структурата: 700 милиони евра е еврообврзница, којашто владата на СДСМ и ДУИ ја има земено во 2022 година, на четири години со каматна стапка 7,5 проценти ефективна и таа треба да ја вратиме. Според првичните анализи, коишто ги имаме, ќе биде многу поповолна од таа што ја имаат земено, сега размислуваме само на купонот каков да биде. Буџетскиот дефицит се разбира е стандардно, тој треба да си се врати, разликата меѓу расходите и приходите. Планираме тој буџетски дефицит да го враќаме со хартии од вредност на домашниот пазар, и доспеваат други заеми, коишто владата на СДСМ и ДУИ ги имаат исто така подигнато во минатото. Со други зборови над две милјарди евра треба да се вратат, посочи Мицкоски по промоцијата на новите 120 возила за МВР.

Тој додаде дека на актуелната Влада предизвиците нема да и престанат наредната година, туку продолжуваат во 2027 и 2028 година.

-Затоа што и 2027 година повторно треба да вратиме еврообврзница подигната од владата на СДСМ и ДУИ од 500 милиони евра, и тука не застануваме и 2028 година треба повторно да вратиме еврообврзница подигната од владата на СДСМ и ДУИ од 700 нови милиони евра. Тоа е отприлика периодот, којшто го имаме ние како Влада. Оваа година веќе вративме една еврообврзница од 500 милиони евра. Значи четири години Влада, секоја година враќаме по една еврообврзница, којашто ја подигнала владата на СДСМ и ДУИ. Отприлика околу шест милијарди евра е целиот долг, којшто треба во овој мандат од четири години на оваа Влада да биде вратен, прецизира Мицкоски.

Сепак, претседателот на Владата порача граѓаните и бизнисот да бидат спокојни и како што рече „исто како што нема мигранти, исто како што нема криза, така и средствата се обезбедени, ликвидноста е обезбедена“.

-Нормално е дека во отсуство на план и идеии од страна на опозицијата ќе слушаме ваков тип на пораки. Пораки коишто имаат за цел да внесат страв и немир кај граѓаните. Но, да бидат спокојни - планот е направен, средствата се обезбедени. Она коешто ние во моментов го правиме е следните генерации после нас, да ги немаат овие проблеми, коишто поради најкриминалната влада, којашто некогаш ја памети независна Македонија ние мораме да ги плаќаме, изјави Мицкоски.

Тој потенцираше дека е важно што економските параметри се стабилни, одат во нагорна линија и се оптимистички прогнозите за следната година, кога станува збор за македонската економија, инфлацијата се намалува, расте извозот.

-Сите оние макроекономски параметри, коишто за нас се важни одат во нагорна линија и ќе повторам граѓаните и бизнисот да бидат спокојни, работиме на уште една голема транша, помош за бизнисот, како таа што веќе ја поделивме. Со што Македонија, верувале или не, стана држава во Европа со најниска каматна стапка, којашто ја користи бизнисот споредено со сите држави во Европа. Токму поради тоа инвестициите во првите два квартали, односно во првата половина од оваа година се некаде помеѓу 13-15 проценти, а да речеме во Европа во истиот тој период е 2,5 проценти. Кога опозицијата спомна дека недостасувале 60 милијарди денари во буџетот, веќе 30 милијарди влегоа во буџетот и ако на тоа се додадат сопствените приходи, тие 60 милјарди веќе се во оптек и во ликвидност во државата, рече Мицкоски.

Посочи дека вчера беше денот кога правните лица требаше да го платат ДДВ, и како што вели Мицкоски, сите бројки во декември се двоцифрено, над прогнозите.

-Очекуваме не само да ги постигнеме приходите, туку и ќе ги надминеме. Така што, секоја нивна невистина се разбива со бројки и тоа се факти. Но, ќе мора јавноста да се навикне, тоа е начинот, на којшто ќе се обидуваат да привлечат внимание. Ние ќе си работиме, а тие нека сеат паника и страв, рече Мицкоски. вдј/вј/

Фото: Влада