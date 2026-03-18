  • четврток, 19 март 2026
Логирај Се

Мицкоски на 50-годишнината од формирањето на Европската народна партија во Брисел

  • Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски вечерва во Брисел присуствуваше на свеченоста со која Европската народна партија (ЕПП) одбележа 50 години од формирањето.
Скопје, 18 март 2026 (МИА) - Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски вечерва во Брисел присуствуваше на свеченоста со која Европската народна партија (ЕПП) одбележа 50 години од формирањето.

Како што информира Мицкоски преку својот фејсбук профил, јубилејот обединил лидери и пријатели на ЕПП од цела Европа.

-Вечерва имав чест да присуствувам на одбележувањето на 50-годишнината од формирањето на Европската народна партија (ЕПП), значаен јубилеј кој обедини лидери, претставници и пријатели од цела Европа. Настан исполнет со силна енергија, визија и заедништво, каде се потврди улогата на ЕПП како двигател на европските вредности, демократијата и стабилноста. Присуството на бројни европски лидери даде дополнителна тежина и значење на оваа свеченост. Ваквите моменти потсетуваат колку е важна соработката, меѓусебната почит и заедничката определба за посилна и пообединета Европа, наведува Мицкоски.

Со него во Брисел се и партискиот генерален секретар, Драган Ковачки, како и членот на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Стефан Андоновски. 

Како што најави Мицкоски, делегацијата од ВМРО-ДПМНЕ што тој ја предводи во Брисел, ќе биде дел и од Самитот на лидери што го организира ЕПП. Економската перспектива на Европа, глобалните предизвици како војната во Украина, конфликтите во Заливот и ситуацијата во Иран, се само некои од темите за кои ќе стане збор.

-Ќе разговараме за глобалните предизвици, а ние ќе ставиме акцент и на проширувањето на ЕУ, порача Мицкоски во видео изјава споделена преку неговиот фејсбук профил.

На маргините на Конгресот на ЕПП, премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ оствари средба со хрватскиот колега, Андреј Пленковиќ. 

Според ВМРО-ДПМНЕ, посетата на Мицкоски на Брисел ќе биде искористена за билатерални средби со присутните претседатели, премиери и лидери од семејството на Европската народна партија. мч/са/

фото: ВМРО-ДПМНЕ

Можно е и ова да ти се допаѓа

МИА Најави МКД

Избор на уредникот

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција