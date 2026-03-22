Мицкоски: Нема простор за зголемување на платите во Обвинителството, во делот на ресурсите и алатките можеме да разговараме и со нив и со судовите

Скопје, 22 март 2026 (МИА) - Во делот на платите сметам дека нема простор за зголемување, а во делот на ресурсите и алатките можеме да разговараме не само со Обвинителството, туку и со судовите, изјави премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање денеска на прес-конференција во Владата, во однос на изјавата на новиот државен јавен обвинител Ненад Савески по официјалното преземање на фунцијата, во која тој меѓу другото рече дека на Обвинителството му требаат финансиски средства за ефикасна борба против криминалот.

-Во делот на платите мислам дека нема простор за зголемување, а во делот на ресурсите и алатките се разбира дека тука можеме да разогвараме, да седнеме не само со Обвиниелството, туку и со судовите. Последното, колку што знам, врз основа на планот изработен од Судскиот совет, одобрени нови 200 вработувања за судовите низ земјава, нешто што претставува навистина голем потег - рече Мицоски.

Тој појасни декас не станува збор за судии, туку за судски соработници и додаде дека не се памети кога последен пат имало ваква бројка на вработувања.

-Оваа динамика ќе продолжиме да ја следиме и понатаму врз основа на Планот и систематизацијата, која сами ја изработија, едноставно ние ниту се мешавме, ниту имавме какви било сугестии како Влада - рече Мицкоски.

Тој додаде дека Министерство за финансии дало одобрување, односно дека средствата се одобрени. 

-Во делот на платите не мислам дека имаме простор за зголемување, посебно имајќи ги предвид генерално состојбите со платите во државата, нагласи премиерот. 

Новиот државен јавен обвинител Ненад Савески на 19 март даде свечена изјава во Собранието, а пред медиумите рече дека неговата работа ќе биде во согласност со Уставот, законите, ратификуваните меѓународни документи и меѓународните стандарди. Во однос на буџетот на Јавното обвинителство и новиот закон, новиот државен јавен обвинител рече дека очекува поддршка од страна на другите институции, кои се задолжени за тоа, како и да го види конечниот текст на новиот закон за јавни обвинители.

- И од тука да се почне, да видиме што предвиделе пратенците со донесување на законот, која ќе биде конечната верзија и од тука да се креираат плановите. Факт е дека на Обвинителството му требаат финансиски средства, борбата против криминалот бара финансиска поддршка. За да се бориме ефикасно против криминалот, мора да има услови за тоа. Еден од условите е да имаме финансиска можност да се бориме да го следиме чекорот, секој што го прекршил законот да биде гонет - рече Савески. ац/вј/

Едно разбојништво и два обиди за разбојништва во објекти на подрачје на Бит Пазар, се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот

