Мицкоски: Владата има план и нема да дозволиме било какви осцилации во цените на прехранбените производи

  • Владата следи дали има зголемување на цените на некој од прехранбените производи во супер маркетите. Во моментов забележано е зголемување на цените на зејтинот и јајцата. Но, Владата има план и нема да дозволи било какви осцилации во цените на прехранбените производи, кои би удриле по животниот стандард на граѓани, порача претседателот на Владата Христијан Мицкоски.
Мицкоски: Владата има план и нема да дозволиме било какви осцилации во цените на прехранбените производи

Скопје, 22 март 2026 (МИА) – Владата следи дали има зголемување на цените на некој од прехранбените производи во супер маркетите. Во моментов забележано е зголемување на цените на зејтинот и јајцата. Но, Владата има план и нема да дозволи било какви осцилации во цените на прехранбените производи, кои би удриле по животниот стандард на граѓани, порача претседателот на Владата Христијан Мицкоски, кој денеска одговараше на новинарско прашање дали се следи состојбата со зголемување на цените на производите.

Премиерот Мицкоски е дециден дека доколку видат неетичко однесување од страна на ланците супер маркети, но и од страна на снабдувачите и производителите, како Влада ќе ги преземат сите оние мерки, кои што ги имаат на располагање. 

-Државниот пазарен инспекторат е на терен и од она што го гледаме има поскапување кај маслото и кај јајцата. Зборувам за поскапување, коешто е видливо и значајно, кај останатите производи цените во принцип не отстапуваат „визави“ оние што се просечни од претходниот период. Така што тој дел е забележан, анализираме. Тоа се правда со зголемени цени на берзи итн. Берзи можеби ќе звучи чудно кај јајцата, не е конкретно јајцето берзански производ, туку храната која што носилките ја користат е берзански производ, па тоа имплицира кај самите јајца. Маслото знаете дека е берзански производ, така што на тој начин се правда тоа зголемување. Ние го следиме, калкулираме и нема да дозволиме било какви осцилации, кои што ќе нанесат штета на стандардот на граѓаните, подвлече Мицкоски. 

Тој додаде дека како Влада не се реактивни, туку се активни и така ќе продолжат да се однесуваат. 

- Ризици има, за жал, ќе ги решаваме. Многу работи не зависат од нас. Но, врз основа на тоа кое што зависи од нас да го антиципираме навремено и да повлекуваме потези, рече Мицкоски. вдј/вј/

Фото: МИА 

Мицкоски: Нема простор за зголемување на платите во Обвинителството, во делот на ресурсите и алатките можеме да разговараме и со нив и со судовите

Мицкоски: Нема простор за зголемување на платите во Обвинителството, во делот на ресурсите и алатките можеме да разговараме и со нив и со судовите

Едно разбојништво и два обиди за разбојништва во објекти на подрачје на Бит Пазар, се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот

Едно разбојништво и два обиди за разбојништва во објекти на подрачје на Бит Пазар, се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот

Мицкоски: Електро-енергетскиот сектор стабилен, единствен предизвик цената на мазутот, се размислува државата да интервенира кон ЕСМ со околу две илјади тони

Мицкоски: Електро-енергетскиот сектор стабилен, единствен предизвик цената на мазутот, се размислува државата да интервенира кон ЕСМ со околу две илјади тони

Засега нема да се ограничи точење гориво за странски државјани,  дневно користат  до 150.000 литри, вели Мицкоски

Засега нема да се ограничи точење гориво за странски државјани,  дневно користат  до 150.000 литри, вели Мицкоски

Лишени од слобода 14 возачи за безобѕирно возење

Лишени од слобода 14 возачи за безобѕирно возење

Мицкоски: Владата донесе одлука за намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 отсто, се спречува енормниот скок

Мицкоски: Владата донесе одлука за намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 отсто, се спречува енормниот скок

Три лица лишени од слобода за семејно насилство, вкупно седум пријави во последното деноноќие

Три лица лишени од слобода за семејно насилство, вкупно седум пријави во последното деноноќие

Мицкоски: Владата донесе одлука за намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 отсто, се спречува енормен скок

Мицкоски: Владата донесе одлука за намалување на ДДВ за горивата од 18 на 10 отсто, се спречува енормен скок

