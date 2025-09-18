Мицкоски: Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди

Скопје, 18 септември 2025 (МИА) - Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди, порача премиерот Христијан Мицкоски на почетокот од денешниот настан, генерички обуки за административни службеници - „Инвестицијата во административните службеници е инвестиција во иднината на јавниот сектор“, што се одржува во Скопје.

-Денес сме собрани со исклучително важна цел – да потврдиме дека реформите не се само зборови во програма, туку дела што се гледаат и чувствуваат. Нема модерна држава без модерна администрација. Нема напредна економија без функционален јавен сектор. Нема доверба во институциите без професионални, одговорни и мотивирани службеници. Кога велиме „инвестиција во административните службеници е инвестиција во иднината на јавниот сектор“, тоа не е само слоган, тоа е нашата визија и обврска пред граѓаните, рече Мицкоски пред присутните.

Јавната администрација, нагласи премиерот, е темелот на државата.

- Таа сте вие – луѓето кои секојдневно го носат товарот на институциите. Вашата работа е лицето на државата, вашиот став е впечатокот кој граѓаните го добиваат за институциите, додаде премиерот.

Како што рече тој, овој прв циклус на генерички обуки, со 600 учесници од локално и централно ниво, е јасен сигнал дека оваа Влада не се плаши од промени, туку ги носи.

-Обезбедивме врвни меѓународни обучувачи, современи програми и методологии кои не само што го пренесуваат знаењето, туку ја менуваат и културата на работење, рече Мицкоски.

Неодамна, додаде тој, јавната администрација беше „сведена на политички плен“.

-Наместо развој – партизација. Наместо мотивација – страв и реваншизам. Наместо обука – клиентелизам. Претходната влада ја остави администрацијата демотивирана, со нарушена доверба, со луѓе кои се чувствуваа оставени на цедило. Чекавме со години за нормални системи за обука, а резултатите беа стагнација и загубени генерации на службеници кои немаа пристап до современи знаења, посчи Мицкоски.

Кажа дека тоа време завршило.

- Денес јавно кажуваме: јавната администрација нема повеќе да биде партиски плен. Ќе биде професионална, ефикасна и ќе работи за граѓаните, додаде премиерот.

Нагласи дека Естонија ни покажала дека малите земји можат да бидат големи по иновации. Словенија покажала дека администрацијата може да биде мотор на реформите.

- Тоа се приказни кои почнале како што ние почнуваме денес – со луѓе кои решиле да се обучуваат, да се менуваат и да ја менуваат својата земја. Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони – тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди. Овие обуки се доказ дека не чекаме да ни биде кажано што да правиме. Ние сме генерацијата што ја презема иницијативата и сака да ја донесе Европа дома преку современ јавен сектор, рече премиерот.

Мицкоски упати и апел до министрите и градоначалниците.

-Ве повикувам сите министри, директори и градоначалници: продолжете да ги поддржувате ваквите програми. Осигурете се дека секој вработен во вашите институции ќе има пристап до обука, менторство и можност за професионален развој. Ова не е трошок, ова е најпрофитабилната инвестиција за државата, потенцираше премиерот.

Тој нагласи дека ова е само почеток.

-Верувам дека секој од вас ќе биде амбасадор на промената во својата институција. Ќе ја понесете оваа енергија и ќе ја претворите во резултати што граѓаните ќе ги почувствуваат, истакна Мицкоски.

Рече дека времето на нашата држава е сега.

-Ние сме генерацијата која мора да ја извлече државата од мракот на партизацијата и да ја однесе во светлината на европската иднина. Ве повикувам – учете, прашувајте, дискутирајте. Бидете храбри да воведувате нови практики. Бидете тие кои ќе ја остават администрацијата поефикасна, почесна и посилна од кога било. Заедно ќе создадеме јавен сектор кој нема да биде само апарат на државата, туку двигател на развојот, партнер на граѓаните и гарант на европската иднина на татковината, подвлече премиерот Мицкоски. бд/

