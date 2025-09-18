  • четврток, 18 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди

  • Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди, порача премиерот Христијан Мицкоски на почетокот од денешниот настан, генерички обуки за административни службеници - „Инвестицијата во административните службеници е инвестиција во иднината на јавниот сектор“, што се одржува во Скопје.
Мицкоски: Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди

Скопје, 18 септември 2025 (МИА) - Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони - тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди, порача премиерот Христијан Мицкоски на почетокот од денешниот настан, генерички обуки за административни службеници - „Инвестицијата во административните службеници е инвестиција во иднината на јавниот сектор“, што се одржува во Скопје.

-Денес сме собрани со исклучително важна цел – да потврдиме дека реформите не се само зборови во програма, туку дела што се гледаат и чувствуваат. Нема модерна држава без модерна администрација. Нема напредна економија без функционален јавен сектор. Нема доверба во институциите без професионални, одговорни и мотивирани службеници. Кога велиме „инвестиција во административните службеници е инвестиција во иднината на јавниот сектор“, тоа не е само слоган, тоа е нашата визија и обврска пред граѓаните, рече Мицкоски пред присутните.

Јавната администрација, нагласи премиерот, е темелот на државата.

- Таа сте вие – луѓето кои секојдневно го носат товарот на институциите. Вашата работа е лицето на државата, вашиот став е впечатокот кој граѓаните го добиваат за институциите, додаде премиерот.

Како што рече тој, овој прв циклус на генерички обуки, со 600 учесници од локално и централно ниво, е јасен сигнал дека оваа Влада не се плаши од промени, туку ги носи. 

-Обезбедивме врвни меѓународни обучувачи, современи програми и методологии кои не само што го пренесуваат знаењето, туку ја менуваат и културата на работење, рече Мицкоски.

Неодамна, додаде тој, јавната администрација беше „сведена на политички плен“. 

-Наместо развој – партизација. Наместо мотивација – страв и реваншизам. Наместо обука – клиентелизам. Претходната влада ја остави администрацијата демотивирана, со нарушена доверба, со луѓе кои се чувствуваа оставени на цедило. Чекавме со години за нормални системи за обука, а резултатите беа стагнација и загубени генерации на службеници кои немаа пристап до современи знаења, посчи Мицкоски.

Кажа дека тоа време завршило.

- Денес јавно кажуваме: јавната администрација нема повеќе да биде партиски плен. Ќе биде професионална, ефикасна и ќе работи за граѓаните, додаде премиерот.

Нагласи дека Естонија ни покажала дека малите земји можат да бидат големи по иновации. Словенија покажала дека администрацијата може да биде мотор на реформите.

- Тоа се приказни кои почнале како што ние почнуваме денес – со луѓе кои решиле да се обучуваат, да се менуваат и да ја менуваат својата земја. Нашиот пат кон Европската Унија е повеќе од хармонизација на закони – тоа е создавање институции кои работат по европски стандарди. Овие обуки се доказ дека не чекаме да ни биде кажано што да правиме. Ние сме генерацијата што ја презема иницијативата и сака да ја донесе Европа дома преку современ јавен сектор, рече премиерот.

Мицкоски упати и апел до министрите и градоначалниците.

-Ве повикувам сите министри, директори и градоначалници: продолжете да ги поддржувате ваквите програми. Осигурете се дека секој вработен во вашите институции ќе има пристап до обука, менторство и можност за професионален развој. Ова не е трошок, ова е најпрофитабилната инвестиција за државата, потенцираше премиерот.

Тој нагласи дека ова е само почеток.

-Верувам дека секој од вас ќе биде амбасадор на промената во својата институција. Ќе ја понесете оваа енергија и ќе ја претворите во резултати што граѓаните ќе ги почувствуваат, истакна Мицкоски.

Рече дека времето на нашата држава е сега. 

-Ние сме генерацијата која мора да ја извлече државата од мракот на партизацијата и да ја однесе во светлината на европската иднина. Ве повикувам – учете, прашувајте, дискутирајте. Бидете храбри да воведувате нови практики. Бидете тие кои ќе ја остават администрацијата поефикасна, почесна и посилна од кога било. Заедно ќе создадеме јавен сектор кој нема да биде само апарат на државата, туку двигател на развојот, партнер на граѓаните и гарант на европската иднина на татковината, подвлече премиерот Мицкоски. бд/

Фото и видео: МИА 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Царинска управа: На ГП Стење фатен патник со златен накит вреден 346 илјади денари

Царинска управа: На ГП Стење фатен патник со златен накит вреден 346 илјади денари

Лукровски: Карпош ќе се развива плански, работиме на план за трајно решение на проблемот со паркирањето 

Лукровски: Карпош ќе се развива плански, работиме на план за трајно решение на проблемот со паркирањето 

Обраќање на премиерот Мицкоски и министерот Минчев (во живо)

Обраќање на премиерот Мицкоски и министерот Минчев (во живо)

Кимберли Флечер, авторка, колумнистка и основач на организацијата „Мајките за Америка“ една од главните говорнички на Конференцијата „Јас сум жена“

Кимберли Флечер, авторка, колумнистка и основач на организацијата „Мајките за Америка“ една од главните говорнички на Конференцијата „Јас сум жена“

Се забранува за пиење водата во Неготино поради присуство на мирис и вкус од непознато потекло во дел од улиците

Се забранува за пиење водата во Неготино поради присуство на мирис и вкус од непознато потекло во дел од улиците

Одложен судскиот процес за родителот кој нападна двајца 15 годишни фудбалери во Штип

Одложен судскиот процес за родителот кој нападна двајца 15 годишни фудбалери во Штип

Две први места за учесници од Охрид на Меѓународниот Бреинобреин натпревар одржан во Швајцарија

Две први места за учесници од Охрид на Меѓународниот Бреинобреин натпревар одржан во Швајцарија

ДИК, ДКСК и ДЗР потпишаа Меморандум за соработка за Локалните избори

ДИК, ДКСК и ДЗР потпишаа Меморандум за соработка за Локалните избори

Избор на уредникот

Тошковски за убиството на Росица и татко и': МВР поднело кривична пријава, ЈО е тоа кое не побарало притвор, а судот донел условна пресуда

Тошковски за убиството на Росица и татко и': МВР поднело кривична пријава, ЈО е тоа кое не побарало...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција