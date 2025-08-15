Мицкоски: Македонија е шеста држава во привлекување на странски инвестиции по БДП

Штип, 15 август 2025 (МИА) - Ќе бидам прецизен за да не бидам погрешно разбран, зборувавме дека сме четврта економија во Европа. За жал се уште постојат такви кои на брутален начин лешинарски се обидуваат да дефокусираат, многу јасно и прецизно рековме тогаш дека станува збор за четврти најголем раст на БДП во Европа. Ние сме шеста држава по бројот, обемот и волуменот на странски инвестиции во светот според БДП, значи да бидеме прецизни, да не оставиме на овој тип на луѓе да го дефокусираат и ова, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање по презентацијата на новопристигнатата опрема од САД во касарната „Јане Сандански“ во Штип.

Тој додаде дека според Светската туристичка организација на ОН, Македонија е шеста дестинација која што привлекла најголем број на туристи во светот, по процентот на раст, споредено со истиот период минатата година.

-И исто така треба да кажеме дека Обединетите Нации секторот туризам објавуваше дека сме шеста дестинација која што привлекла најголем број на туристи во светот, по процентот на раст, споредено со истиот период минатата година. Тоа се параметри кои се добри и значајни. Дали тоа ќе се почувствува кај стандардот кај граѓаните, јас сум убеден дека тоа се случува, можеби доаѓа споро, но во периодот кој што следи ќе биде уште по изразено. Имајќи предвид дека без да имаме интервенционизам, популизам и без да имаме начин на кој што порано се зголемуваше просечната плата, ние го имаме истиот раст од 11, 12 и 13 проценти, што значи дека стандардот полека но сигурно доаѓа на свое место, истакна тој.



Мицкоски нагласи дека примарна цел е да се консолидираме како држава. -Ценам дека сме во таа состојба на консолидирање и сега е времето да се почне со раст, односно да се почувствува сето она за кое што денеска зборуваме. Затоа велам ако ние имаме раст на платите од 11, 12, 13 проценти на месечно ниво, а инфлација условно кажано во просек од четири проценти, тогаш нето имаме зголемување од седум проценти. Каква беше состојбата пред година и пол, две: тогаш имавме просечна инфлација од 15,18, 20 проценти и раст на платите што беше под нивото на инфлација, што значи дека стандардот беше во негатива, односно во минус, за разлика од сега кога е во позитива, посочи премиерот Мицкоски. ац/вј/

Фото: Влада