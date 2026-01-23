Мицкоски: Македонија ги зајакнува преносните линии за електрична енергија и природен гас, гради гасен интерконектор со Грција, почнува изградба и со Србија

Скопје, 23 јануари 2026 (МИА) - Македонија ги зајакнува преносните линии за електрична енергија и природен гас. Гради гасен интерконектор со Грција и почнува со изградба на гасен интерконектор за поврзување со Србија - информирал премиерот Христијан Мицкоски на вчерашниот панел во рамките на Светскиот економски форум во Давос.

Мицкоски, како што објави на својот фејсбук-профил, зборувал и за изградбата на трите големи брани - стратешки проекти вредни две милијарди евра, кои, според него, освен што ќе овозможат производство на електрична енергија, ќе создадат и три значајни резервоари со чиста вода за пиење.

- На вчерашниот пладневен панел посветен на економија и инвестиции во Давос, зборував за стратешките чекори што ги преземаме како држава во однос на вештачката интелигенција, енергетиката и долгорочниот развој на државата. Во однос на вештачката интелигенција, ги зајакнуваме нашите преносни линии за електрична енергија, но не само тоа, паралелно ги зајакнуваме и преносните линии за природен гас. Во тој контекст, градиме гасен интерконектор со Грција, а почнуваме и со изградба на гасен интерконектор, што ќе ја поврзе државата со Србија. Ова се стратешки проекти од суштинско значење не само за нашата држава туку и за целиот регион - наведува Мицкоски, според кој, со поврзувањето земјата ќе го зголеми капацитетот за гас до 8 милијарди кубни метри годишно.

Во врска со браните, напоменува дека потребата од обезбедување резерви чиста вода за пиење ќе биде сè поголема.

- Имајќи ги предвид климатските промени, регионот ќе има сè поголема потреба од вакви резерви, кои ќе обезбедат долгорочна водна безбедност и стабилно снабдување со чиста вода - се вели во објавата на Мицкоски на „Фејсбук".