  • четврток, 19 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Нема предвремени парламентарни избори, владината реконструкција најдоцна до јуни

  • Се додека граѓаните велат дека не треба да има предвремени парламентарни избори, нема да има, истакна вечерва премиерот Христијан Мицкоски.
Мицкоски: Нема предвремени парламентарни избори, владината реконструкција најдоцна до јуни

Скопје, 19 февруари 2026 (МИА) - Се додека граѓаните велат дека не треба да има предвремени парламентарни избори, нема да има, истакна вечерва премиерот Христијан Мицкоски.

-Што се плашат од предвредмени избори? Јас им реков колку и да ни одговара – нас ни е приоритет државата и граѓаните . На ниту едно мерње, граѓаните не даваат предност на тоа да се оди на предвремени парламентарни избори. Нема и не не знам уште колку пати треба да го кажам. Се додека граѓаните велат дека не треба да има предвремени парламентарни избори, нема да има. Бидејќи следната година влегуваме во очи на редовните, оти ако има редовни тоа значи дека тхеничката влада би била избрана на крајот на декември или почетокот на јануари 2027/2028 година. Тоа значи дека ние сме на помалку од две години од техничка влада. Нема да има. Ние сме народна партија. Од народот потекнуваме. Исто така, сите пораки од меѓународната заедница се дека имате стабила влада, дајте испоралчувајте реформи, дајте да работиме. И гледате дека ние не седиме, туку си работиме  и саботи, викенди, делници, празници, мора да се сработи - рече Мицкоски вечерва во „Само интервју“ на ТВ Канал 5.

Околу предлогот за укинување на техничката влада по следните избори, премиерот потенцира дека Советот на Европа вели дека оваа Влада е подготвена и способна да се однесува зрело, демократски и да ги обезбеди сите предуслови за демократијата и институциите да функционираат.

-Еве локалните избори се доволен доказ. По локалните избори, не треба мене да ми веруваат. Нека му веруваат на Советот на Европа, го укинаа постмониторингот за Макеоднија. Еве не треба мене да ми веруваат. Не треба на никој да му веруваат. Нека му веруваат на Советот на Европа, која е европска институција. Тој вели дека оваа Влада е подготвена и способна да се однесува зрело, демократски и да си обезбеди сите предуслови за демократијата и институциите да функционираат. Да бидеме реални.Тоа е политиканство. Важно е, затоа што е дел од процеси кои ќе следат - рече тој.

Потенцира дека суштината е оти опозициската СДСМ сакаат да политизираат по принципот поларизирај. 

-Ние бевме многу јасни пред претходните парламентарни избори во 2024 година, јас кажав дека сме за укинување на техничката влада. Ние влегуваме во еден таков чуден вртлог, континуиран. Еве јас прифатив – реков нејќам техничка влада. Ако тие сакаат да изберат премиер Албанец, не мораше техничка влада, можеше да имаат легитимна влада. Демократијата вели дека кој го има мнозинството, тој прави влада. 61 во парламентот прават влада. Пораките од народот се многу јасни – дека од оваа влада не се очекува политикантство, туку работа. И тоа го правиме - рече тој. 

Мицкоски нагласи дека процесот со реконструкцијата на Владата очекува да заврши најдоцна до јуни.

-Јас веќе има  изградено свој став, не велам дека немам. Но, сакам да седнам со коалициските партнери и да разговараме. Во мај или најдоцна до јуни би требало да се заокружи тој процес - рече тој.

Премиерот не сакаше да ги коментира последните превирања во ВРЕДИ. Потенцира дека е одлична атмосферата на владините седници и помеѓу колегите.

-Не е културно јас да ги коментирам. Не очекувам да се наруши атмосферата. Оваа влада ја започнавме заедно. Соработуваме одлично со колегите од коалицијата ВРЕДИ, со ЗНАМ, со останатите коалициски партнери, со внатрешните партнери на ВМРО-ДПМНЕ во рамки на Владата. Атмосферата на владините седници и помеѓу колегите, би рекол дека е одлична - истакна премиерот Мицкоски. фф/лв/

Фото: Принтскрин од видео

Тагови

Христијан Мицкоски

Можно е и ова да ти се допаѓа

Реакција од СДСМ на интервјуто на премиерот Христијан Мицкоски

Реакција од СДСМ на интервјуто на премиерот Христијан Мицкоски

Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу нив

Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу нив

Мицкоски: Истрагата за дрогата оди до лица од опозицискиот блок и порано активни политичари, се ќе биде поткрепено со докази

Мицкоски: Истрагата за дрогата оди до лица од опозицискиот блок и порано активни политичари, се ќе биде поткрепено со докази

Мицкоски: Постои опција за нас за членство во ЕУ во 2027, врзано е за Украина, но без право на глас

Мицкоски: Постои опција за нас за членство во ЕУ во 2027, врзано е за Украина, но без право на глас

Ѓорѓиевски: Овој мандат не е за тивка функција,туку за длабоки, суштински и трајни промени

Ѓорѓиевски: Овој мандат не е за тивка функција,туку за длабоки, суштински и трајни промени

Ѓорѓиевски: Покажавме дека Скопје може да оди напред, наследивме целосен колапс на градот без преседан

Ѓорѓиевски: Покажавме дека Скопје може да оди напред, наследивме целосен колапс на градот без преседан

Мицкоски: Опозицијата е изгубена во своето политичко мочуриште, ни криви, ни должни го мешаат моето семејство

Мицкоски: Опозицијата е изгубена во своето политичко мочуриште, ни криви, ни должни го мешаат моето семејство

Трипуновски: Нема намалување на средствата за директни плаќања

Трипуновски: Нема намалување на средствата за директни плаќања

Избор на уредникот

Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу нив

Мицкоски: На листата на Владата за државен обвинител се тројца кандидати, Ленче Ристоска не е меѓу н...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција