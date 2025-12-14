Мицкоски и Тошковски на отворање на реконструираната полициска станица во Бутел

  • недела, 14 декември 2025
Скопје, 14 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски денеска ќе го посетат стариот објект на Единицата за внатрешни работи Чаир-Полициска станица од општа надлежност во Бутел, а потоа ќе го пуштат во употреба новиот објект на оваа организациска единица при СВР Скопје.

Реконструираната полициска станица, како што информираа од МВР, се наоѓа во кругот на Јавната установа „25 Мај” во Бутел. дма/сст/

