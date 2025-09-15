  • понеделник, 15 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: Зошто Левица имаат кандидат за градоначалник во Струга, а немаат во Велес, директно му помагаат на ДУИ

  • Премиерот Христијан Мицкоски коментирајќи ги кандидатурите за градоначалници на Левица во Тетово Гостивар и Струга, истакна дека тоа се прави за да се направи дисипација на анти-ДУИ гласовите и да се фрли гума за спасување на ДУИ.
Мицкоски: Зошто Левица имаат кандидат за градоначалник во Струга, а немаат во Велес, директно му помагаат на ДУИ

Скопје, 15 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски коментирајќи ги кандидатурите за градоначалници на Левица во Тетово Гостивар и Струга, истакна дека тоа се прави за да се направи дисипација на анти-ДУИ гласовите и да се фрли гума за спасување на ДУИ.

-Тоа е уште еден начин да се фрли гума за спасување на Али Ахмети и на ДУИ. Зошто? Еве ќе дадам еден многу едноставен пример за да може секој да го разбере. Ако тие навистина се натпреваруваат да победат, а таму немаат ниту теоретски шанси да победат, во Тетово, во Гостивар и во Струга, зошто не извадат свој кандидат, еве да речеме во Велес? Зошто не извадат свој кандидат во Штип? Од таму доаѓаат највлијателните членови на раководството на политичката партија, каде што имаат реални шанси да се натпреваруваат и да добијат. Зошто токму во Тетово? Зошто токму во Гостивар и во Струга каде што ниту тетовци, ниту гостиварци ниту стружани ќе гласаат за партија којашто се нарекува ДУИ. Што е нивната цел?Нивната цел е да направат дисипација во анти-ДУИ гласовите. Тоа е суштината. За да ја намалат силата на анти-ДУИ гласовите, за да може ДУИ во првиот круг да исплива на површина, истакна Мицкоски во гостувањето во „Тема на денот“ во Дневникот на Сител ТВ.

Тој исто така потенцираше дека оваа игра ќе биде препознаена од граѓаните и Левица нема да ја постигне таа цел.

„Тоа ќе го препознаат граѓаните и веќе го препознаваат, дека нашата цел на овие избори е она развластено ДУИ да биде поразено и засекогаш испратено надвор од политичката сцена во Македонија. Тоа е суштината на овие избори. И мора да биде поразено, но ги имаме овие од Левица коишто се обидуваат да му помогнат на ДУИ и фрлаат гума за спасување, потенцираше Мицкоски. сст/бк/

Фото принскрин

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

Заврши истрагата од крвавиот настан во Велес, телата на тројцата починати пратени на обдукција

Заврши истрагата од крвавиот настан во Велес, телата на тројцата починати пратени на обдукција

Мицкоски: Левица со измама манипулираат, лажеа дека не купиле деловен простор, велат дека се неподмитливи, а земаат пари од разни страни

Мицкоски: Левица со измама манипулираат, лажеа дека не купиле деловен простор, велат дека се неподмитливи, а земаат пари од разни страни

Промени и реална програма за Куманово, најавија кандидатот за градоначалник и носителот на листа од СДСМ

Промени и реална програма за Куманово, најавија кандидатот за градоначалник и носителот на листа од СДСМ

Со нетрпение чекам да ја поднесат резолуцијата за црвените линии со Бугарија, ќе имаме наши позиции, вели Мицкоски

Со нетрпение чекам да ја поднесат резолуцијата за црвените линии со Бугарија, ќе имаме наши позиции, вели Мицкоски

Мицкоски: Експертите велеа дека најмалку седум дена ќе се гасне пожарот во Трубарево, благодарение на координираноста на институциите го изгаснавме за 30 часа

Мицкоски: Експертите велеа дека најмалку седум дена ќе се гасне пожарот во Трубарево, благодарение на координираноста на институциите го изгаснавме за 30 часа

Со одлука на министерот Изет Меџити се затвора нестандардната депонија за отпад во Никуштак

Со одлука на министерот Изет Меџити се затвора нестандардната депонија за отпад во Никуштак

Гиновска: Имало надминување на дозволените вредности на гасовите во воздухот на денот на пожарот во Трубарево, а за присуството на тешки метали ќе се знае во петок

Гиновска: Имало надминување на дозволените вредности на гасовите во воздухот на денот на пожарот во Трубарево, а за присуството на тешки метали ќе се знае во петок

Митева: СДС и Филипче со патолошки пристап во политиката, без аргументи создаваат магла и лажни скандали

Митева: СДС и Филипче со патолошки пристап во политиката, без аргументи создаваат магла и лажни скандали

Избор на уредникот

Мицкоски: Експертите велеа дека најмалку седум дена ќе се гасне пожарот во Трубарево, благодарение на координираноста на институциите го изгаснавме за 30 часа

Мицкоски: Експертите велеа дека најмалку седум дена ќе се гасне пожарот во Трубарево, благодарение н...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција