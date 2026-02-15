  • недела, 15 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски во Минхен: Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина

  • – На Минхеската безбедносна конференција учествував на тркалезната маса „Отворена врата или отворен крај? – Исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ" каде што јасно ги претставив нашите позиции за проширувањето на ЕУ. ​Пораката е едноставна: на Македонија и на регионот не им треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Време е реформите и трудот на нашите граѓани да бидат соодветно вреднувани, вели Мицкоски.
Мицкоски во Минхен: Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина

Скопје, 15 февруари 2026 (МИА) – Премиерот Христијан Мицкоски денеска соопшти дека на Минхенската безбедносна конференција учествувал на тркалезната маса „Отворена врата или отворен крај? – Исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ“, на која, како што наведе, ги претставил позициите на земјава за проширувањето на Европската Унија.

Во објава на неговиот Фејсбук профил, Мицкоски наведува дека пораката, според него, е едноставна и оти на Македонија и на регионот „не им треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина“. Време е, вели Мицкоски, реформите и трудот на македонските граѓани да бидат соодветно вреднувани.

– Денес на Минхеската безбедносна конференција учествував на тркалезната маса „Отворена врата или отворен крај? – Исполнување на ветувањата за проширување на ЕУ" каде што јасно ги претставив нашите позиции за проширувањето на ЕУ. ​Пораката е едноставна: на Македонија и на регионот не им треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Време е реформите и трудот на нашите граѓани да бидат соодветно вреднувани, стои во објавата. 

Мицкоски, вчера, на вториот ден од 62-та Минхенска безбедносна конференција Мицкоски оствари средби со украинскиот претседател Володимир Зеленски, со Ричард Гренел, специјален пратеник на претседателот на САД Доналд Трамп за специјални мисии, како и со холандскиот премиер, Дик Схоф, претседателот за глобални прашања и ко-раководител на Глобалниот институт Голдман Сакс Џаред Коен и со Тед Дојч од Американско-еврејскиот комитет.ра/лв/

Фото: ФБ Христијан Мицкоски

 

Тагови

Минхен Мицкоски конференција

Можно е и ова да ти се допаѓа

Сообраќајот по влажни коловози, одронот кај село Колари е отстранет

Сообраќајот по влажни коловози, одронот кај село Колари е отстранет

Заладување со нови пообилни врнежи

Заладување со нови пообилни врнежи

Уставниот суд воведува редовни средби со граѓаните секој прв четврток во месецот

Уставниот суд воведува редовни средби со граѓаните секој прв четврток во месецот

Четистка од Стоилковиќ по повод Денот на државноста на Србија

Четистка од Стоилковиќ по повод Денот на државноста на Србија

Муцунски: Конкретни исчекори во надворешнополитичката траекторија на државата во релативно краток период

Муцунски: Конкретни исчекори во надворешнополитичката траекторија на државата во релативно краток период

СДСМ: Го осудуваме навредливото однесување на Вучиќ кон Шекеринска

СДСМ: Го осудуваме навредливото однесување на Вучиќ кон Шекеринска

Измени на Законот за електронски комуникации за укинување на трошоците за роаминг при патување во ЕУ

Измени на Законот за електронски комуникации за укинување на трошоците за роаминг при патување во ЕУ

Забрана за камиони и автобуси на патот Тетово-Попова Шапка

Забрана за камиони и автобуси на патот Тетово-Попова Шапка

Избор на уредникот

Мицкоски во Минхен: Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина

Мицкоски во Минхен: Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција