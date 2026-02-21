  • сабота, 21 февруари 2026
Логирај Се

Мицкоски: Владата функционира одлично, нема да има предвремени парламентарни избори

  • Владата функционира одлично, составена е од три коалициски субјекти од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од коалицијата Вреди и од политичката партија ЗНАМ, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Во моментов, истакна тој, не гледа потреба од одржување на предвремени парламентарни избори. 
Мицкоски: Владата функционира одлично, нема да има предвремени парламентарни избори

Гостивар, 21 февруари 2026 (МИА) - Владата функционира одлично, составена е од три коалициски субјекти од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од коалицијата Вреди и од политичката партија ЗНАМ, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Во моментов, истакна тој, не гледа потреба од одржување на предвремени парламентарни избори. 

- За да се распушти Парламентот формално се потребни 61 пратеник. Во моментот не гледам потреба за одржување на предвремени парламентарни избори. Во моите разговори со меѓународната заедница, но и од она што го разговарам со граѓаните и меѓународната заедница и граѓаните од оваа Влада очекуваат реформи. И тоа е она што е главен фокус и приоритет на оваа Влада. Реформи и испорака, рече Мицкоски.

-Се разбира дека ВМРО-ДПМНЕ како најголема политичка партија во државата мора да се однесува одговорно кон граѓаните, истакна премиерот, додавајќи дека иако после локалните избори и оној апсолутен триумф на партијата и одговара да има предвремени парламентарни избори, но и покрај сето тоа приоритетот е испорака и реформи за подобар живот и стандард на граѓаните.   

Прашан дали ќе го разреши министерот за социјални работи и демографија Фатмир Лимани, кој најавил дека ќе формира нова партија, премиерот рече дека не е информиран за тоа. 

Во однос на изборот на јавен обвинител, Мицкоски кажа дека се уште нема одлука. -Кога ќе имаме одлука јавноста ќе биде запознаена, рече премиерот. ев/ац/

Фото: Принтскрин

 

 

Тагови

Мицкоски Влада предвремени избори

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски за детали за истрагата за марихуаната упатува на МВР, но вели има поврзаност со лица од претходната влада

Мицкоски за детали за истрагата за марихуаната упатува на МВР, но вели има поврзаност со лица од претходната влада

Ако се реализира процесот на постепена интеграција и станеме дел од ЕУ, Бугарија нема да може да стави вето - смета Мицкоски:

Ако се реализира процесот на постепена интеграција и станеме дел од ЕУ, Бугарија нема да може да стави вето - смета Мицкоски:

Божиновска во теренска посета на „Мермерен Комбинат Прилеп“: Македонските ресурси мора да создаваат поголема додадена вредност дома

Божиновска во теренска посета на „Мермерен Комбинат Прилеп“: Македонските ресурси мора да создаваат поголема додадена вредност дома

Мицкоски: Европа се соочува со миграциски парадокси и огромна потреба од електрична енергија - Западен Балкан мора да ја искористи шансата

Мицкоски: Европа се соочува со миграциски парадокси и огромна потреба од електрична енергија - Западен Балкан мора да ја искористи шансата

Лишени од слобода двајца тиквешани кои возеле под дејство на алкохол 

Лишени од слобода двајца тиквешани кои возеле под дејство на алкохол 

Манасиевски: Партиските притисоци предводени од СДСМ и ДУИ разрешувале судии за еден ден, морало се да оди по насока на Заев  

Манасиевски: Партиските притисоци предводени од СДСМ и ДУИ разрешувале судии за еден ден, морало се да оди по насока на Заев  

Изјава на премиерот Мицкоски (во живо)

Изјава на премиерот Мицкоски (во живо)

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе политичари во Брисел го признаваат тоа

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе политичари во Брисел го признаваат тоа

Избор на уредникот

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе политичари во Брисел го признаваат тоа

Мицкоски: Во процесот на пристапувањето во ЕУ Македонија е жрвта на класичен булинг, се повеќе полит...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција