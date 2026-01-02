МИА Најави - МКД

  • сабота, 03 јануари 2026
  • 3 јануари 2026
3 јануари 2026

Карбинци - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски ќе присуствува на отворање на детска градинка во населеното место Таринци во општина Карбинци. (12:00, предвидена изјава за медиуми)

Гостивар - Прес-конференција на Влен. (седиште на ВЛЕН/12:00)

Велес/Штип - Прес-конференции на здружението „Градиме иднина“. (градски плоштад Велес/10:00, градски плоштад Штип/12:30)

Скопје -Непосредно пред македонската премиера на документарниот филм „Приказната за Силјан“,  „Базарче дружба“, посветен на сите штркови како Силјан. (во Books & Dogs, кај 3 Бисери/ 12:30 до 17:00)

***МИА ги објавува местото и времето на одржување на настаните и притоа не презема обврска за реизвестување доколку дојде до промена на најавените термини***

Мицкоски: Изградба на фискултурна сала во ООУ „Наум Охридски“ во Општина Гази Баба - влог во иднината на младите

Димовски: Уставните измени се последната отстапка што Македонија може да ја направи, но само ако добие гаранција од ЕУ

„Базарче дружба“ посветена на сите штркови како Силјан

Еден конгрес го дели македонскиот гулаб-вртач да биде регистриран и признат како автохтон

Јануарска приказна: Мариовски начин на живот со биено сирење и топлина на родното огниште

Јавна уметност – муралите нова туристичка атракција во Битола

Премиерот Мицкоски на отворање градинка во Таринци

Најстудено во Струмица, најмногу дожд во Лазарополе

