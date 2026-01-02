МИА Најави - МКД

3 јануари 2026

Карбинци - Претседателот на Владата Христијан Мицкоски ќе присуствува на отворање на детска градинка во населеното место Таринци во општина Карбинци. (12:00, предвидена изјава за медиуми)

Гостивар - Прес-конференција на Влен. (седиште на ВЛЕН/12:00)

Велес/Штип - Прес-конференции на здружението „Градиме иднина“. (градски плоштад Велес/10:00, градски плоштад Штип/12:30)

Скопје -Непосредно пред македонската премиера на документарниот филм „Приказната за Силјан“, „Базарче дружба“, посветен на сите штркови како Силјан. (во Books & Dogs, кај 3 Бисери/ 12:30 до 17:00)

