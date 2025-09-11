  • четврток, 11 септември 2025
Логирај Се

Мерцедес наскоро може да користи БМВ мотор во дел од своите возила

Мерцедес наскоро може да користи БМВ мотор во дел од своите возила

Мерцедес и БМВ, два од најголемите конкуренти во автомобилската индустрија, наскоро би можеле да соработуваат. Тие се во сериозни разговори за договор каде што Мерцедес би можел да го користи 2 литарскиот четирицилиндричен турбо мотор на БМВ во неколку од своите автомобили. Доколку се случи ова, моторот на БМВ би можел да се користи во низа возила, од помали автомобили како што се ЦЛА и ГЛА, до поголеми модели како што се Ц-класата, ГЛЦ, па дури и E-класата. Се вели дека разговорите се многу напредни и дека би можело да има официјално соопштение пред крајот на 2025 година, иако ниту една компанија не коментираше директно. Моторот за кој станува збор е Б48 на БМВ, кој веќе се користи во многу модели на БМВ и Мини. Иако производството веројатно би останало во Австрија, постои и можност двете компании да изградат заедничка фабрика за мотори во САД. За Мерцедес, ова партнерство има смисла. Моторот на БМВ ги исполнува новите Еуро 7 регулации и работи добро со плаг-ин хибридни системи. Тоа му дава на Мерцедес сигурна и тестирана опција без да мора да троши многу за развој на сопствен мотор. Мерцедес веќе има нов 1,5-литарски мотор за хибридот ЦЛА, но не е изграден за употреба во повеќе хибридни модели. Овој потег доаѓа во важен момент. Mercedes имаше проблеми со своите електрични возила, при што продажбата на сите шест од неговите електрични модели во САД значително се намали во 2024 година. Компанијата дури планира да престане да прима нарачки за некои од своите електрични седани и теренски возила. Соработката со БМВ на мотори би можела да му помогне на Мерцедес да најде постабилен пат напред додека се справува со построги правила за емисии.

 

 

Фото: Фрипик

Можно е и ова да ти се допаѓа

Крем супа од печена тиква и морков

Крем супа од печена тиква и морков

Просечниот животен век во Кина е зголемен, соопштија властите

Просечниот животен век во Кина е зголемен, соопштија властите

Илон Маск ја загуби титулата најбогат човек во светот, но само на неколку часа

Илон Маск ја загуби титулата најбогат човек во светот, но само на неколку часа

НАСА ги отстранува Кинезите од своите програми

НАСА ги отстранува Кинезите од своите програми

Џејмс Мекавој примил „случајна“ тупаница од туѓинец во бар во Торонто

Џејмс Мекавој примил „случајна“ тупаница од туѓинец во бар во Торонто

Во „Тесла“ возило на пејачот Д4вд пронајдено полураспаднато тело

Во „Тесла“ возило на пејачот Д4вд пронајдено полураспаднато тело

Флаваноидите во какаото благотворни против деменција

Флаваноидите во какаото благотворни против деменција

Kолачи од урми и морков

Kолачи од урми и морков

Избор на уредникот

Скапите станови го менуваат пазарот за закупи

Скапите станови го менуваат пазарот за закупи

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција