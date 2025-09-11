Мерцедес наскоро може да користи БМВ мотор во дел од своите возила

Мерцедес и БМВ, два од најголемите конкуренти во автомобилската индустрија, наскоро би можеле да соработуваат. Тие се во сериозни разговори за договор каде што Мерцедес би можел да го користи 2 литарскиот четирицилиндричен турбо мотор на БМВ во неколку од своите автомобили. Доколку се случи ова, моторот на БМВ би можел да се користи во низа возила, од помали автомобили како што се ЦЛА и ГЛА, до поголеми модели како што се Ц-класата, ГЛЦ, па дури и E-класата. Се вели дека разговорите се многу напредни и дека би можело да има официјално соопштение пред крајот на 2025 година, иако ниту една компанија не коментираше директно. Моторот за кој станува збор е Б48 на БМВ, кој веќе се користи во многу модели на БМВ и Мини. Иако производството веројатно би останало во Австрија, постои и можност двете компании да изградат заедничка фабрика за мотори во САД. За Мерцедес, ова партнерство има смисла. Моторот на БМВ ги исполнува новите Еуро 7 регулации и работи добро со плаг-ин хибридни системи. Тоа му дава на Мерцедес сигурна и тестирана опција без да мора да троши многу за развој на сопствен мотор. Мерцедес веќе има нов 1,5-литарски мотор за хибридот ЦЛА, но не е изграден за употреба во повеќе хибридни модели. Овој потег доаѓа во важен момент. Mercedes имаше проблеми со своите електрични возила, при што продажбата на сите шест од неговите електрични модели во САД значително се намали во 2024 година. Компанијата дури планира да престане да прима нарачки за некои од своите електрични седани и теренски возила. Соработката со БМВ на мотори би можела да му помогне на Мерцедес да најде постабилен пат напред додека се справува со построги правила за емисии.

Фото: Фрипик