Постојат многу рецепти за овој вкусен намаз од модар патлиџан, се служи како предјадење со пита леб, но се додава и како една од салатите со главното јадење.

Состојки:

4 средни модри патлиџани

200 грама фета сирење

4-5 чешниња лук

50 мл маслиново масло

50-60 грама ситно сецкани ореви

1 лажица сок од лимон

магдонос

сол и бибер по желба

Подготовка:



Печете ги модрите патлиџани во рерна, кога малку ќе се изладат, излупете ги и исецкајте ги. Изгмечете го лукот и сирењето, додадете ги оревите и сечканите модри патлиџани, додадете сол, малку бибер и сок од лимон и прелијте го загреаното масло врз сè додека не зоврие (не смее да зоврие). Модрите патлиџани едноставно ја впиваат маснотијата и стануваат исклучително фини. Зачинете со магдонос.

Фото: Фрипик