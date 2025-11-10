  • понеделник, 10 ноември 2025
Логирај Се

Малиџано

Малиџано

Постојат многу рецепти за овој вкусен намаз од модар патлиџан, се служи како предјадење со пита леб, но се додава и како една од салатите со главното јадење. 

 

Состојки:

  • 4 средни модри патлиџани
  • 200 грама  фета сирење
  • 4-5 чешниња лук
  • 50 мл маслиново масло
  • 50-60 грама ситно сецкани ореви
  • 1 лажица сок од лимон
  • магдонос 
  • сол и бибер по желба

 

 

Подготовка:

Печете ги модрите патлиџани во рерна, кога малку ќе се изладат, излупете ги и исецкајте ги. Изгмечете го лукот и сирењето, додадете ги оревите и сечканите модри патлиџани, додадете сол, малку бибер и сок од лимон и прелијте го загреаното масло врз сè додека не зоврие (не смее да зоврие). Модрите патлиџани едноставно ја впиваат маснотијата и стануваат исклучително фини. Зачинете со магдонос.

 

 

Фото: Фрипик 

 

Тагови

Малиџано

Можно е и ова да ти се допаѓа

Зошто птиците пејат наутро?

Зошто птиците пејат наутро?

Кај закопани Наполеонови војници пронајдени бактерии на паратифус и повратна треска

Кај закопани Наполеонови војници пронајдени бактерии на паратифус и повратна треска

Рами Малек не сакал неговиот негативец во „Џејмс Бонд“ да биде стереотипен лик

Рами Малек не сакал неговиот негативец во „Џејмс Бонд“ да биде стереотипен лик

Нела Манческа со „Miracle“ ќе нѐ претставува на детската „Евровизија“

Нела Манческа со „Miracle“ ќе нѐ претставува на детската „Евровизија“

НАСА: Кометата „3-И / АТЛАС“ забрза и го врти курсот назад во правец на Земјата

НАСА: Кометата „3-И / АТЛАС“ забрза и го врти курсот назад во правец на Земјата

Јапонија се соочува со рекорден број смртоносни напади од мечки

Јапонија се соочува со рекорден број смртоносни напади од мечки

Мармалад од тиква и јаболка

Мармалад од тиква и јаболка

Лотарија за гробно место до познати личности во Париз

Лотарија за гробно место до познати личности во Париз

Избор на уредникот

Животните приказни на Братислав Димитров: Кај се изгуби, мори Ристано?

Животните приказни на Братислав Димитров: Кај се изгуби, мори Ристано?

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција