Македонските одбојкари по максимална победа против Грузија - влезот е слободен

Скопје, 14.август 2025 (МИА) - Македонската одбојкарска репрезентација в недела во СЦ „Борис Трајковски“ ќе го игра клучниот натпревар за пласман на Европското првенство 2026. Во Скопје ќе гостува Грузија, а македонскиот национален тим е фаворит и ќе бара максимална победа од 3:0 во сетови. Притоа ќе треба да се внимава и противникот да освои што е можно помалку поени.

Ова од причина што по завршувањето на дуелите од претпоследното коло од квалификациите (вчера) македонскиот тим е во борба за едно од петте втори места од седумте групи што носат пласман на Европското. Конкуренти за тоа место се репрезентациите на Австрија и на Норвешка, кои имаат идентичен скор (една победа, два пораза сет количник 4:6, но нашиот тим има подобар поен количник од ривалите).

Од диретните конкуренти во последното коло Австрија в сабота гостува кај Азербејџан, додека Норвешка игра на гости против Црна Гора в недела од 19 часот.

Натпреварот на „црвено-жолтите“ против Грузија почнува во 20 часот, а влезот во СЦ „Борис Трајковски“ е слободен. мн/

Фото: МИА