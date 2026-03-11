  • среда, 11 март 2026
Логирај Се

Лажни пораки за наводни сторени сообраќајни прекршоци за возачи од Охрид

  • Полицијата апелира на внимателност, лицата добиените пораки и линкови да не ги отвораат, да не го контактираат испраќачот, да не споделуваат лични податоци и да не вршат уплата на парични средства.
Лажни пораки за наводни сторени сообраќајни прекршоци за возачи од Охрид

Охрид, 11 март 2026 (МИА) – Секторот за внатрешни работи од Охрид информира за зачестени доставени пријави од граѓани за добиени СМС-пораки со известувања за евиндентирани сообраќајни прекршоци.

Според полицијата, граѓани добивале пораки на нивните мобилни телефони, наводно испратени од Одделението за моторни возила при МВР со известување за безбеден град дека нивното патничко моторно возило било евидентирано за сообраќаен прекршок.

Притоа, на лицата им биле давани насоки на која електронска адреса можело да се видат деталите за наводниот прекршок, со повик да ја платат казната во рок од осум дена за истата да биде намалена за 50 проценти.

Оттаму од СВР – Охрид се известуват граѓаните дека станува збор за лажни пораки што се класичен обид за измама со цел противправно стекнување парични средства.

Полицијата апелира на внимателност, лицата добиените пораки и линкови да не ги отвораат, да не го контактираат испраќачот, да не споделуваат лични податоци и да не вршат уплата на парични средства. аб/

Фото: МИА архива 

Тагови

СВР Охрид пораки граѓани казни

Можно е и ова да ти се допаѓа

Проект на СВР - Охрид за превенција на семејно насилство

Проект на СВР - Охрид за превенција на семејно насилство

Ѓорѓиевски: МАНУ една од најзначајните институции во нашата држава, локалната самоуправа подготвена за суштинска соработка со академската заедница

Ѓорѓиевски: МАНУ една од најзначајните институции во нашата држава, локалната самоуправа подготвена за суштинска соработка со академската заедница

Општина Пустец со еколошка акција пред туристичката сезона

Општина Пустец со еколошка акција пред туристичката сезона

Вешто лице сведочеше за неправилности во препишувањето терапија во случајот Онкологија 

Вешто лице сведочеше за неправилности во препишувањето терапија во случајот Онкологија 

Скопјанец возел до и низ Дебар иако имал забрана за управување моторно возило од Б категорија

Скопјанец возел до и низ Дебар иако имал забрана за управување моторно возило од Б категорија

Донација од ФХЕМ за Домот за доенчиња во Битола

Донација од ФХЕМ за Домот за доенчиња во Битола

Нов асфалт до и околу црквата „Св.Архангел“ во Ново Село, Ѓорче Петров

Нов асфалт до и околу црквата „Св.Архангел“ во Ново Село, Ѓорче Петров

Се косат тревни површини низ општина Кисела Вода

Се косат тревни површини низ општина Кисела Вода

Избор на уредникот

Само 167 скопски Евреи преживеале: Како трескавично бил разграбуван имотот на депортираните скопски Евреи

Само 167 скопски Евреи преживеале: Како трескавично бил разграбуван имотот на депортираните скопски...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција