  • вторник, 10 март 2026
Логирај Се

Ладна салата со тестенини

Ладна салата со тестенини

Ладната салата со тестенини е лесно и освежително јадење. Се подготвува едноставно, а комбинацијата од свеж зеленчук, кашкавал и ароматичен прелив ѝ дава богат и избалансиран вкус.

 
Потребни состојки:

  • 300 грама тестенини (Фусили)
  • 150 грама шери домати
  • 1 свежа краставица
  • 2 јајца варени
  • 100 грама кашкавал
  • 100 грама суво месо
  • малку свеж спанаќ
  • 30 грама пармезан
  • За преливот:
  • 4 лажици маслиново масло
  • 1 лажичка сув зеленчук
  • свежо мелен црн бибер по вкус
  • сок од половина лимон

 
Начин на подготовка:
Во зовриена посолена вода сварете ги тестенините според упатството на пакувањето. Сварените тестенини процедете ги и изладете ги под млаз ладна вода.
Во длабок сад за салата ставете ги изладените тестенини. Додајте ги шери доматите, краставицата исечена на коцки, варените јајца исечени на кришки, парчињата суво месо, листовите млад спанаќ, сечканиот кашкавал на коцки и ренданиот пармезан.
За преливот измешајте маслиново масло, зачин од сув зеленчук, свежо мелен црн бибер и исцеден лимонов сок. Добро промешајте го преливот и прелијте го врз состојките за салатата. Салатата нежно промешајте ја за да се соединат сите состојки. Послужете ја веднаш или оставете ја во фрижидер до моментот на сервирање.


 Фото: Фрипик

Тагови

Ладна салата со тестенини

Можно е и ова да ти се допаѓа

Плетењето делотворно хоби против грицкањето нокти, прекумерното користење социјални мрежи и цигарите

Плетењето делотворно хоби против грицкањето нокти, прекумерното користење социјални мрежи и цигарите

Илајџа Вуд: Никој друг нема да го игра Фродо додека сум жив и способен

Илајџа Вуд: Никој друг нема да го игра Фродо додека сум жив и способен

Директорот на австриската национална телевизија даде оставка поради обвиненија за сексуално вознемирување

Директорот на австриската национална телевизија даде оставка поради обвиненија за сексуално вознемирување

„МЕЛАНИЈА“: По слабата заработка во кината, документарецот се сели на „Амазон Прајм“

„МЕЛАНИЈА“: По слабата заработка во кината, документарецот се сели на „Амазон Прајм“

Само две држави би можеле да преживеат светска нуклеарна војна

Само две држави би можеле да преживеат светска нуклеарна војна

„V“ формата на маиците - од практичност до украс

„V“ формата на маиците - од практичност до украс

Австралијците мора да докажат дека имаат над 18 години за пристап до порнографија, според новите закони

Австралијците мора да докажат дека имаат над 18 години за пристап до порнографија, според новите закони

ВИ платформа што го освојува светот: ЧетГПТ достигна 900 милиони неделни корисници

ВИ платформа што го освојува светот: ЧетГПТ достигна 900 милиони неделни корисници

Избор на уредникот

Цената на суровата нафта во САД се спушти до 81 долар за WTI и 84 долари по барел за Brent

Цената на суровата нафта во САД се спушти до 81 долар за WTI и 84 долари по барел за Brent

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција