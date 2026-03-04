  • среда, 04 март 2026
Куглоф со портокал

Куглоф со портокал

Миризлив и сочен куглоф со свеж сок и рендана кора од портокал – совршен десерт за семејни собири, празници или попладневно кафе.

Состојки:

  • 4 јајца
  • 260 грама шеќер
  • 2 ванилин шеќери
  • 1,6 дл масло
  • 1,5 дл свежо исцеден сок од портокал
  • Рендана кора од 2 портокали (по можност домашни, нетретирани)
  • Малку рум
  • 1 прашок за печиво
  • 330 грама бело брашно


Подготовка:
Во длабок сад изматете ги јајцата со шеќерот и ванилиниот шеќер додека смесата стане пенеста и светла. Додадете ги маслото и сокот од портокал, па кратко промешајте.
Ставете ги ренданите кори од портокал, како и малку рум. На крај постепено додајте го брашното претходно измешано со прашокот за печиво и внимателно соединете ја смесата. Истурете ја во намастен и набрашнет калап за куглоф (или ребраст калап/соодветна тава). Печете во загреана рерна на 180°C околу 45–55 минути, односно додека колачот убаво порумени и почне лесно да се одвојува од ѕидовите на калапот.
Изладениот куглоф посипете го со шеќер во прав. По желба, може да го прелиете со чоколадна глазура – од бело или темно чоколадо.

Фото:Фрипик
 
 

