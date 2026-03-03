Мусака од спанаќ

Прекрасен начин за подготовка на спанаќ, состојка што сите ја сакаат и вкусно јадење.

Состојки:

1 кг спанаќ

2 мали главици кромид

300 грама мелено месо

2 маркова

200 грама ориз

100 мл неутрална павлака

1 јајце

0,5 литри супа

2 лажици сув зачин

мелен бибер и сецкан магдонос

Подготовка:



Добро измијте го спанаќот, исчистете го и ситно исецкајте го. Исецкајте еден кромид и пржете го на тивко, додадете сецкан морков, динстајте и додадете го меленото месо. Сè добро испржете, потоа додадете сув зеленчук и мелен бибер. Во друг сад, ставете го вториот кромид да се пржи полека, и додадете го измиениот ориз да се динста. Полека додадете го сецканиот спанаќ, но не одеднаш, дел по дел на тивок оган додека не го искористиме целиот спанаќ. Полека додадете ја супата, но оставете една лажица. Садот каде што ќе се пече мусаката, го премачкуваме со путер и ставаме половина од спанаќот. Одозгора го ставаме веќе испрженото месо и на крај другата половина од спанаќот. Преливаме со лажица супа, и ја ставаме во рерна на 180 – 200 `C десет минути. Извадете ја мусаката од рерна, изматете едно јајце со павлака и прелијте преку мусаката и на крај посипете со сецкан магдонос. Вратете ја во рерна уште десет минути. Уживајте!

Фото: Фрипик