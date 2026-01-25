Крушево и бројни посетители го одбележаа роденденот на Тоше

  • понеделник, 26 јануари 2026
Крушево, 25 јануари 2026 (МИА) - Спомен-куќата на Тодор Проески во Крушево денеска беше центарот на емоциите, спомените и музиката. Со неговите песни, со посета на неговото вечно почивалиште на Гумење, со промоција на книга за Тоше, се одбележа 45-тиот роденден на македонската и балканска голема музичка ѕвезда, Тоше Проески. 

-Иако прерано нè напушти, настанот уште еднаш потврди дека неговиот лик, неговата хуманост и вонсериски талент остануваат трајна вредност која продолжува да обединува, вели директорот на спомен домот Зоран Николоски.

Годинашново чествување помина во знакот на младоста. На сцената во Спомен-куќата, звуците на безвременските хитови на Тоше ги донесоа млади и талентирани музички имиња, меѓу кои сограѓанките на Тоше, Ребека и Леона Јанкоска, Кирана Иваноска, Дорис Димовска, Марија Алинчанец, Јана Мрческа.

Во спомен-домот на Гумење беше промовирана и книгата „Душа остана“ од Бојан Тодоровски од Битола. 

-Книгата, напишана со многу љубов и почит кон ликот и делото на Тоше, претставува уште еден пишан споменик за неговото влијание врз генерациите. Пораката „Ве сакам сите“ која и по толку години одекнува низ Крушево, денеска повторно нè потсети дека Тоше не е само дел од македонската историја, туку и дел од секое наше срце. Спомен-куќата, која е „дом“ на неговите лични предмети и награди, беше претесна за да ги прими сите фанови и почитувачи кои дојдоа да му оддадат почит на човекот кој со својата песна и добрина го освои светот. Настанот уште еднаш докажа дека Тоше Проески останува мост што ги поврзува минатото, сегашноста и иднината на македонската музика, вели Зоран Николоски, директор на Спомен-куќата „Тодор Проески“ во крушево во која, а и на вечното почивалиште на Тоше на Гумење денеска се упатија бројни посетители, поддржувачи на Тоше од Македонија и од другите земи. ем/вј/

Фото: Спомен куќа „Тодор Проески“

