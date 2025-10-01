  • среда, 01 октомври 2025
Крем салата од цвекло

Вкусна, кремаста и освежителна салата која комбинира варено цвекло, остатоци од печено пилешко и млечни состојки – идеална за лесен ручек или вечера. Брза за подготовка, а богата со вкус и текстура.

Состојки:

 

  • 2 средни цвекла
  • 200 грама остатоци од печено пилешко месо (најдобро бело месо)
  • 200 грама кисела павлака
  • 1 лажица мајонез
  • сол и бибер по вкус

Препечени семки (сончоглед, тиква – по избор, за декорација)
 
Подготовка:
Цвеклото сварете го во малку посолена вода додека не омекне. Откако ќе се свари, исцедете го и оставете го да се излади целосно. Изладеното цвекло ситно исечкајте го или изблендирајте го во блендер. Истото направете го и со пилешкото месо – ситно исечкајте го или изблендирајте го накратко. Во длабока чинија измешајте го цвеклото со месото, додајте ја киселата павлака, мајонезот, сол и бибер по желба и малку препечени семки.
Добро промешајте ја салатата и оставете ја во фрижидер најмалку 30 минути пред сервирање.
 
Салатата послужете ја ладна, по желба украсете ја со уште малку семки. Одлично се комбинира со парче леб, печени лепчиња или како лесно предјадење на свечена трпеза.

Наместо пилешко, може да се искористи и мисиркино месо. Ако сакате поинтензивен вкус, додадете малку рен.

 

 

Фото: Фрипик

Крем салата од цвекло

