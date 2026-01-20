  • вторник, 20 јануари 2026
Кремаста пилешка салата со кикирики

Кремастата пилешка салата со кикирики е лесен и вкусен оброк, идеален како предјадење или за лесен ручек. Со нејзината комбинација од  пилешко месо, богат вкус на кикирики и крцкави семки од сусам, оваа салата сигурно ќе го освои вашиот вкус.

Состојки:

  • 400 грама пилешко месо
  • 400 грама мајонез
  • 360 грама кисела павлака (околу 2 децилитри)
  • 100 грама кикирики
  • 100 грама печени семки од сусам
  • 1 кафена лажичка сол (по потреба)


Подготовка:
Ако користите свежо пилешко месо, сварете го. Можете да искористите и остаток од претходен оброк. Месото ситно исечкајте го и соединете со мајонезот и павлаката.
Кикирики сомелете го во блендер. Ако користите пржени и солени кикирики, не додавајте сол, ако користите несолени, додадете една кафена лажичка сол.
Сусамот претходно пржете го кратко на суво, оставете да се излади и додадете го во смесата. Сè добро соединете. Салатата е подготвена за сервирање веднаш.

 

Фото: Фрипик

