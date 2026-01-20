Кремаста пилешка салата со кикирики

Кремастата пилешка салата со кикирики е лесен и вкусен оброк, идеален како предјадење или за лесен ручек. Со нејзината комбинација од пилешко месо, богат вкус на кикирики и крцкави семки од сусам, оваа салата сигурно ќе го освои вашиот вкус.

Состојки:

400 грама пилешко месо

400 грама мајонез

360 грама кисела павлака (околу 2 децилитри)

100 грама кикирики

100 грама печени семки од сусам

1 кафена лажичка сол (по потреба)



Подготовка:

Ако користите свежо пилешко месо, сварете го. Можете да искористите и остаток од претходен оброк. Месото ситно исечкајте го и соединете со мајонезот и павлаката.

Кикирики сомелете го во блендер. Ако користите пржени и солени кикирики, не додавајте сол, ако користите несолени, додадете една кафена лажичка сол.

Сусамот претходно пржете го кратко на суво, оставете да се излади и додадете го во смесата. Сè добро соединете. Салатата е подготвена за сервирање веднаш.





Фото: Фрипик