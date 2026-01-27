  • вторник, 27 јануари 2026
Логирај Се

Кремаста кајгана – брз и вкусен појадок

Кремаста кајгана – брз и вкусен појадок

Оваа кремаста кајгана е идеален избор за едноставен, а многу вкусен протеински појадок. Се подготвува брзо, со неколку состојки, а резултатот е меко, богато и ароматично јадење кое лесно може да стане ваше омилено утринско задоволство.

Состојки (за 2 лица):

  • 5 јајца
  • 2 лажици крем-сир
  • 200 грама шери домати
  • 1 лажица куркума во прав
  • 1 лажица лук во прав
  • сол по вкус
  • малку лута пиперка (по желба)
  • 50 грама спанаќ
  • путер за пржење


Подготовка:
Во подлабок сад изматете ги јајцата. Додадете го крем-сирот и добро измешајте додека смесата не стане хомогена. Потоа додајте ги зачините: куркума, сол, лук во прав и лута пиперка исечкана на тенки парчиња. Повторно промешајте. Во тава растопете малку путер и, кога ќе се загрее, истурете ја смесата. Гответе на умерена температура со постојано мешање околу 10 минути, додека кајганата не стане кремаста. Послужете со свеж спанаќ, шери домати, по желба. Едноставно, кремасто и многу вкусно.
Добар апетит!

Тагови

Кремаста кајгана

Можно е и ова да ти се допаѓа

Најдолгиот чоколаден воз впишан во Гинисовата книга на рекорди

Најдолгиот чоколаден воз впишан во Гинисовата книга на рекорди

Гугл се спогоди да плати  68 милиони долари поради шпионирање на корисниците 

Гугл се спогоди да плати  68 милиони долари поради шпионирање на корисниците 

Работењето 15 минути во место зиме наутро го уништува моторот на новите автомобили

Работењето 15 минути во место зиме наутро го уништува моторот на новите автомобили

Северна Македонија - нова туристичка ѕвезда во 2026 година

Северна Македонија - нова туристичка ѕвезда во 2026 година

Како бременоста влијае на мозокот на трудницата?

Како бременоста влијае на мозокот на трудницата?

Возачите доживуваат паника на најдолгиот мост на светот- преминот трае до 30 минути

Возачите доживуваат паника на најдолгиот мост на светот- преминот трае до 30 минути

Итан Хоук сам си ги глуми каскадерските сцени во новиот филм

Итан Хоук сам си ги глуми каскадерските сцени во новиот филм

Недела на машката мода во Париз: Палтото како симбол на елеганција и трајност

Недела на машката мода во Париз: Палтото како симбол на елеганција и трајност

Избор на уредникот

Орбан ја обвинува Украина за мешање во унгарските избори

Орбан ја обвинува Украина за мешање во унгарските избори

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција