  • четврток, 21 август 2025
Логирај Се

Израелската армија објави дека започнала операција за воспоставување контрола врз градот Газа

  • „Почнавме со прелиминарни операции и првите фази од нападот врз Газа, а израелските вооружени сили веќе ги држат перифериите“ на најголемиот град во истоимениот појас, изјави вечерва генералот Дефрин
Израелската армија објави дека започнала операција за воспоставување контрола врз градот Газа

Teл Авив, 20 авуст 2025 (МИА) - Израелската армија ги презеде првите чекори во својата операција за воспоставување контрола врз градот Газа, објави нејзиниот портпарол, бригаден генерал Ефи Дефрин.

Порано денеска, министерот за одбрана Израел Кац ја одобри операцијата во која планирано е да се мобилизираат 60.000 резервисти и да се продолжи службата на 20.000 војници.

„Почнавме со прелиминарни операции и првите фази од нападот врз Газа, а израелските вооружени сили веќе ги држат перифериите“ на најголемиот град во истоимениот појас, изјави вечерва генералот Дефрин. Тој го опиша Хамас како „герилско движење“ кое претрпе тешки удари. зш/

Можно е и ова да ти се допаѓа

Болсонаро планирал да побара азил во Аргентина, тврди бразилската полиција

Болсонаро планирал да побара азил во Аргентина, тврди бразилската полиција

Гутереш го повика Израел да го запре проектот за населување на Западниот Брег

Гутереш го повика Израел да го запре проектот за населување на Западниот Брег

Албанија: Во летните здравствени амбуланти услуга добиле над 46 илјади туристи

Албанија: Во летните здравствени амбуланти услуга добиле над 46 илјади туристи

Референдумот во Република Српска на 18 или 25 октомври, одлучи владејачката коалиција

Референдумот во Република Српска на 18 или 25 октомври, одлучи владејачката коалиција

МКС ги нарече американските санкции флагрантен напад врз независноста на таа институција

МКС ги нарече американските санкции флагрантен напад врз независноста на таа институција

Нови американски санкции против судии на Меѓународниот кривичен суд

Нови американски санкции против судии на Меѓународниот кривичен суд

НАТО соопшти дека шефовите на одбранбените сили на Алијансата имаа „искрена дискусија“ за мировните преговори во Украина

НАТО соопшти дека шефовите на одбранбените сили на Алијансата имаа „искрена дискусија“ за мировните преговори во Украина

Загрижувачки пад на бројот на учениците во Албанија

Загрижувачки пад на бројот на учениците во Албанија

Избор на уредникот

Мицкоски на гробиштата во Кочани запалил свеќа за настраданите во „Пулс“

Мицкоски на гробиштата во Кочани запалил свеќа за настраданите во „Пулс“

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција