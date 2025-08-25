Домашна супа од домати со босилек

Оваа кремаста и ароматична супа од свежи домати со босилек е идеален летен оброк – лесна, здрава и полна со вкус. Совршена е како предјадење или лесна вечера, особено кога се служи со крцкав тост или домашен леб.



Состојки (за 4 лица):

1 кг свежи домати

1 лажица маслиново масло

½ главица кромид

4 чешниња лук

500 мл зеленчуков бујон

1–2 лажички паста од босилек

1 лажичка мед

½ лажичка димена црвена пипер

сол и мелен црн бибер по вкус



Подготовка:

Доматите исечкајте ги на коцки и оставете ги на страна.

Загрејте го маслото во голем сад. Додајте ситно сечкан кромид и издробен лук. Пржете додека кромидот не стане стаклест.

Додајте ги доматите и продолжете со динстање, без капак, околу 10 минути, додека не омекнат и се распаднат.

Смесата префрлете ја во блендер, додајте го бујонот и изблендирајте додека не добиете мазна супа (можете да користите и рачен блендер директно во садот).

Вратете ја супата во садот и, доколку е потребно, додадете уште бујон за посакуваната густина.

Додајте ја пастата од босилек, медот, димената црвена пиупер, биберот и солта. Поклопете и варете уште 5 минути.



Послужување:

Служете ја топла, со препечен леб или кротони, декорирајте со свежи листови босилок.

Фото: Фрипик