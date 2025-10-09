Домашен интегрален леб

Во време кога сѐ повеќе се грижиме за здравата исхрана, домашниот леб направен со природни состојки е одличен избор. Овој рецепт комбинира интегрално и 'ржано брашно со овесни снегулки и ленено семе, што го прави не само вкусен, туку и хранлив оброк за целото семејство.

Состојки:

300 грама интегрално брашно

200 грама 'ржано брашно

½ литар млака вода

1 кесичка сув квасец

1½ мала лажичка сол

70 грама овесни снегулки

30 грама семе од лен



Подготовка:

Сите состојки ставете ги во една длабока чинија и добро измешајте ги со лажица додека не се соедини смесата.

Подгответе тава за печење – премачкајте ја со малку масло и наросете ја со овесни снегулки. Истурете го тестото во тавата, покријте го и оставете го да одмори 30 минути.

Потоа, по желба, наросете одозгора уште овесни снегулки и семе од лен. За подобар изглед и вкус, може да го премачкате лебот со малку вода или млеко. Печете во загреана рерна на 190°C околу 25–30 минути, или додека лебот не добие златно-кафена кора.



