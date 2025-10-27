  • понеделник, 27 октомври 2025
ГОБ „8 Септември“ доби хипербарна комора за лекување хронични рани, изгореници, но и за потреби на спортисти

Скопје, 27 октомври 2025 (МИА) -  На Одделот за физикална медицина и рехабилитација во ГОБ „8 Септември“ во Скопје наскоро ќе биде во функција хипербарна комора за лекување на пациенти со хронични рани, дијабетично стопало, изгореници, но и спортисти. 

Новата услуга е овозможена како проектна активност на болницата со донација од компанијата „Зегин“.

- Услугата најчесто ќе ја користат пациентите со хронични рани, кои тешко заздравуваат, дијабетично стопало, изгореници, но исто така и од пластична хирургија, пулмологја, сегметите кои работат на зајакнување на имунитетот и не само пациенти туку и здрави спортисти кои понатаму преку проектите што ги планираме ќе бидат користени за зајакнување на нивните спортски перформанси. За кратко време ќе стане достапна за пациентите, изјави денеска директорот на ГОБ „8 Септември“, Синиша Стојкоски, кој ја претстави новата опрема пред премиерот Христијан Мицкоски и министерот за здравство Азир Алиу.

На проектот за хипербарната комора се работело пет месеци, а како што најави Стојкоски ќе  стане достапна за пациентите за кратко време.

Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека е благодарен што има општествено одговорни компании кои помагаат да има подобри услови за граѓаните. 

- Би сакал помалку пациенти кои ќе имаат потреба од типот изгоренци, а повеќе од делот на спортот, но во животот не се знае што може да се случи и да се има ваква услуга е додадена вредност за здравствениот систем, рече Мицкоски.

Министерот Алиу ја поздрави соработката помеѓу приватниот и јавниот сектор истакнувајќи дека ќе се придонесе за поквалитено и поблиско здравство до граѓаните.

- Во успешните земји соработката помеѓу јавниот и приватните институции  е клучна за иноваци, нови технологии, за подобро здравство и ние ги следиме таквите чекори, изјави Алиу.лв/рп/

фото: принтскрин 

 

 

 

