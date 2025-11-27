  • четврток, 27 ноември 2025
Логирај Се

Во 2026. очекувам сличен тренд во растот на платите, од девет до десет проценти, вели Мицкоски

  • Премиерот Христијан Мицкоски денеска од собраниската говорница одговорајќи на пратенички прашања изјави дека очекува следната година да продолжи досегашниот тренд на раст на платите и тој да изнесува во просек меѓу девет и десет проценти. 
Во 2026. очекувам сличен тренд во растот на платите, од девет до десет проценти, вели Мицкоски

Скопје, 27 ноември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска од собраниската говорница одговорајќи на пратенички прашања изјави дека очекува следната година да продолжи досегашниот тренд во растот на платите и тој да изнесува во просек меѓу девет и десет проценти. 

-Во буџетот се предвидени средства за сите оние буџетски корисници за коишто е предвидено зголемување согласно колективните договори, такви се во здравството, во образованието. Претпоставувам одредени колективни договори допрва ќе ги преговараме. И ние сакаме и гориме од желба да седнеме да ги преговараме, посебно во делот на администрацијата, административците кои цениме дека поради интересите на малкумина во синдикатот остануваат надвор од овој процес и одлучија да тераат политика наместо да ги бараат синдикалните права, изјави Мицкоски.

Тој додаде дека очекува и зголемување на продуктивноста, нешто коешто е исто така многу важно, посебно во делот на исплата на платите и смета дека таа во последнава година го сопрела трендот на намалување. 

-Очекувам инфлацијата по ова зголемување во октомври коешто се должи на ниската основа, бидејќи лани во октомври имаше есенска кошничка, да продолжи трендот на намалување за ноември и за декември и на годишно ниво да ја завршиме отприлика оваа година на четири проценти, а веќе следната да се стабилизираме помеѓу два и три проценти. И мораме да водиме сметка за капацитетот на нашата економија, барем онаа формалната, додаде Мицкоски.

Премиерот истакна дека македонската економија во изминатите 24 години генерира добивка од околу 300 илјади денари по вработен, што е некаде отприлика бруто малку-повеќе од 400 евра по вработен.

-Да претпоставиме дека сопствениците на бизниси, дали се тоа поединци, дали е тоа друштво со ограничена одговорност или АД, ќе одлучат целата добивка да ја пренесат во личниот доход на вработените. Тогаш просечната бруто плата на сите вработени ќе се зголеми за не повеќе од 24 илјади денари бруто плата месечно или тоа би било нето од околу 16 илјади денари. Од сегашните нешто над 45 илјади, ќе дојдеме до 61 илјада денари, нешто над илјада евра. Тоа под услов сопствениците на бизниси да речат ние сега не сакаме добивка, целата добивка ќе ја пренесеме во бруто плата на вработените. Тоа е формалниот капацитет на нашата економија, рече Мицкоски.

Премиерот додаде дека ова за него е загрижувачки, затоа што, како што вели, ова е слаб потенцијал.

-Ние мораме да работиме за да го зголемиме потенцијалот на македонската економија, да можат сопствениците на бизнисите да дадат повеќе за вработените. Тоа мораме да го направиме. И тоа го правиме. Кога ќе се промени таа конфигурација и таа структура, тогаш веќе се ќе биде поинаку, тогаш состојбата ќе биде поинаква и вработените и работниците, јас сум убеден, ќе имаат и поголеми плати, и се ќе биде поинаку. Но во овој момент ова е максимумот на македонската економија, нагласи тој.

Мицкоски уште еднаш потенцира дека сето она што се однесува на државата, што е постигнато како договор со синдикатите, во образованието, во здравството, во другите сегменти, ќе биде максимално испочитувано, како и сето она што следува согласно закон, а е резултат на нивелирање на минималната плата, која што по закон исто така ќе биде зголемена, доколку работодавачите и работниците не постигнат поинаков договор. Најави дека на почетокот на декември ќе има Економски социјален совет на кој ќе се отворат сите овие прашања. ац/вг/

Фото: Влада 

Тагови

Христијан Мицкоски Собрание пратенички прашања плати зголемување

Можно е и ова да ти се допаѓа

Се заловуваа кучиња скитници во Делчево

Се заловуваа кучиња скитници во Делчево

Градоначалникот Меља изврши увид во текот на активностите за санирање на кратерот-пропаднатата дупка на коловозот кај село Косоврасти

Градоначалникот Меља изврши увид во текот на активностите за санирање на кратерот-пропаднатата дупка на коловозот кај село Косоврасти

Василевска: Како држава целосно сме посветени на спроведувањето на Реформската агенда и на Планот за раст на Европската Унија

Василевска: Како држава целосно сме посветени на спроведувањето на Реформската агенда и на Планот за раст на Европската Унија

Пратенички прашања: Редица закони од реформскиот процес во судството, Владата работи и на Стратегија за развој на медиумскиот сектор

Пратенички прашања: Редица закони од реформскиот процес во судството, Владата работи и на Стратегија за развој на медиумскиот сектор

ДПИ ќе врши засилени вонредни инспекциски надзори кај трговците за „Black Friday“

ДПИ ќе врши засилени вонредни инспекциски надзори кај трговците за „Black Friday“

Форум на Економски факултет во Прилеп: Неопходна е поголема практична соработка на факултетот, студентите и бизнис заедницата

Форум на Економски факултет во Прилеп: Неопходна е поголема практична соработка на факултетот, студентите и бизнис заедницата

Прирачник за наставници како да ги вклучат во настава учениците кои се на подолго болничко лекување

Прирачник за наставници како да ги вклучат во настава учениците кои се на подолго болничко лекување

Министерски состанок на процесот СЕДМ во Сараево, Мисајловски го истакна значењето на регионалните иницијативи за безбедноста на ЈИЕ

Министерски состанок на процесот СЕДМ во Сараево, Мисајловски го истакна значењето на регионалните иницијативи за безбедноста на ЈИЕ

Избор на уредникот

Мицкоски: Реформите во правосудството се сведуваат за пари, а и сега издвојуваме повеќе од просекот на земјите во Европа

Мицкоски: Реформите во правосудството се сведуваат за пари, а и сега издвојуваме повеќе од просекот...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција