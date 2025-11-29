  • сабота, 29 ноември 2025
Логирај Се

Во Битола ќе биде откриен мурал по повод 30 години од македонско-австралиските дипломатски односи

  • Во Битола, денеска ќе биде отриен мурал во рамки на активностите на Австралиската амбасада за одбележување на 30 години од билатералните односи со Република Северна Македонија.
Во Битола ќе биде откриен мурал по повод 30 години од македонско-австралиските дипломатски односи

Скопје, 29 ноември 2025 (МИА) - Во Битола, денеска ќе биде отриен мурал во рамки на активностите на Австралиската амбасада за одбележување на 30 години од билатералните односи со Република Северна Македонија.

Според Амбасадата на Австралија за Северна Македонија, муралот е дело на австралискиот уметник Финтан Скот Меги, и претствува симбол на долгогодишното пријателство меѓу двете земји.

За прославата на 30 години билатерални односи Австралиската амбасада организираше и изложба на автохтона уметност во Музејот на современа уметност.

По повод 30-годишнината од воспоставувањето дипломатски односи меѓу Австралија и Македонија, во Скопје се одржува и краток дводневен Фестивал на австралискиот филм во соработка со Кинотеката. 

Вчера беше прикажан австралискиот филм „Домаќинство за почетници“ (Housekeeping for Beginners)  на истакнатиот македонско-австралиски филмски режисер Горан Столевски, а денеска, публиката ќе има можност да ја погледне комедијата „Дворска пепел“ (Backyard Ashes) од Марк Грентел и да дознае повеќе за тоа колку крикетот им значи на Австралијците. вг/вј/

Фото: плакат

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

ВМРО-ДПМНЕ: Филипче и СДСМ се последните што имаат кредибилитет да зборуваат за состојбите во енергетиката

ВМРО-ДПМНЕ: Филипче и СДСМ се последните што имаат кредибилитет да зборуваат за состојбите во енергетиката

Без вода утре остануваат повеќе скопски улици во општините Бутел и Гази Баба

Без вода утре остануваат повеќе скопски улици во општините Бутел и Гази Баба

ИЈЗ: Физичко - хемиската и микробиолошката анализа на водата во ОУ „Димо Хаџи Димов“се во рамките на реферетните вредности, тешки метали не се пронајдени

ИЈЗ: Физичко - хемиската и микробиолошката анализа на водата во ОУ „Димо Хаџи Димов“се во рамките на реферетните вредности, тешки метали не се пронајдени

Министерот Ристовски го отвори Меѓународниот карате турнир „Гранд при Скопје 2025“

Министерот Ристовски го отвори Меѓународниот карате турнир „Гранд при Скопје 2025“

Со низа манифестации Охрид ќе го одбележи 8 Декември - Свети Климент Охридски патрон на градот

Со низа манифестации Охрид ќе го одбележи 8 Декември - Свети Климент Охридски патрон на градот

Пензионерите кои се за линеарно зголемување на пензиите ќе протестираат во понеделник пред Уставниот суд

Пензионерите кои се за линеарно зголемување на пензиите ќе протестираат во понеделник пред Уставниот суд

ВМРО-ДПМНЕ: Филипче заборава дека тие на пензионерите им даваа симболична сума од стотина денари

ВМРО-ДПМНЕ: Филипче заборава дека тие на пензионерите им даваа симболична сума од стотина денари

Пензионерите се во ризик, фондот е празен, предупреди Флипче

Пензионерите се во ризик, фондот е празен, предупреди Флипче

Избор на уредникот

Интервју, д-р Кедев за МИА: Имав пациенти во клиничка смрт кои минувале низ тунел и се враќаа во живот, и јас имав слично искуство и пред очи ми мина целиот животен филм!

Интервју, д-р Кедев за МИА: Имав пациенти во клиничка смрт кои минувале низ тунел и се враќаа во жив...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција